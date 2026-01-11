Miguel Ángel, universitario de 65 años, tras su primer examen: "Fenomenal, en el tema a desarrollar totalmente punto y coma"

Miguel Ángel tiene 65 años y esta semana ha hecho su primer examen universitario del grado en Historia. En una publicación en su cuenta de TikTok, bautizada como Abuelito en clase, el hombre celebra que le ha salido "Fenomenal".

"Me voy a mi primer examen. Luego os contaré cómo me ha salido", interviene en su vídeo, en el que ha acumulado más de 47.000 Me Gusta. "Fenomenal, fenomenal. Y en el tema a desarrollar totalmente punto y coma", celebra visiblemente eufórico tras haber terminado la prueba. "¡Fenomenal, fenomenal, fenomenal!".

Además, dice, "ponía la diapositiva, la miraba, y ya sabía lo que había que contestar. Y en el desarrollo estuve muy concentrado. Me sabía las que entraba y no entraba". Tal y como él mismo explica en el clip, el siguiente examen, de la materia Historia de Europa, lo tiene el martes. "Empiezo esta misma tarde el lío", asegura.

Muchos de sus casi 25.000 seguidores se han pasado por la publicación para darle ánimos al sexagenario. "Me alegro mucho", comenta una internauta. "Eres un ejemplo a seguir", asegura otro. "¡Qué bonito! ¡Cuánto ímpetu!, ya le gustaría tener esa dedicación a más de uno ahí fuera. Un abrazo fuerte abuelito", dice otra.

Estudiante y 'tiktoker'

En otra de sus publicaciones en la red social, el Abuelito en clase, asegura que "me han hecho un TikTok y solo sé que salgo en los vídeos". Cuenta que, durante las clases universitarias, "me siento en primera fila porque ni veo ni oigo, hago los apuntes a papel y boli, y el bocadillo lo traigo en papel de aluminio". Y, además, incide en que "he salido más en redes esta semana que en fotos en toda mi vida". "Me han dicho que soy viral y yo pensaba que tenía fiebre", bromea.

Pero Miguel Ángel no es el único que ha decidido comenzar los estudios universitarios en la tercera edad. Maryette McFarland es una irlandesa que se graduó el año pasado con 90 años. En una entrevista con la Bbc, la mujer contó que "tenía tiempo libre y pensé que me gustaría hacer algo". Aunque confiesa: "Sé que mi familia está ahí si los necesito y me ayudan en todo lo que pueden, aunque creo que piensan que es un poco raro que la abuela tenga un título universitario".