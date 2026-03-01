Un hombre paga 31,80 euros por una botella de agua en un Lidl: "Por suerte volví y se solucionó"

Una compra rutinaria acabó en una gran sorpresa para un vecino de Iași, en Rumanía. El hombre acabó pagando 31,80 euros por una sola botella de agua de 0,5 litros en un supermercado de Rumanía. Todo por un error en caja que no detectó hasta llegar a casa.

El propio cliente compartió la experiencia en el grupo de Facebook “¿Eres de Iași si…?”, donde publicó la imagen del recibo y explicó lo sucedido. Según relató, el cajero marcó por error 86 unidades de una botella que costaba 0,37 cada una. A esa cifra se sumó además la garantía de 10 céntimos por envase, lo que incrementó todavía más el importe final.

El hombre no percibió nada inusual en el momento de pasar por caja. Fue después, ya en casa y al revisar el recibo con detenimiento, cuando detectó el error. “Solo me di cuenta al llegar a casa”, escribió en su publicación.

“Por suerte volví y se solucionó”

Tras comprobar el fallo, regresó al establecimiento para explicar lo ocurrido. La situación se resolvió sin mayores complicaciones y le devolvieron el importe cobrado de más. “Por suerte volví y se solucionó, pero si no lo hubiera revisado, ya me habrían cobrado de más”, afirmó.

El cliente quiso dejar claro que no culpaba directamente al trabajador de caja: “Los errores ocurren y es mi culpa no haber revisado en el momento”. Aun así, siempre es importante revisar el recibo, especialmente cuando se realizan compras grandes o se va acompañado de niños, ya que es más fácil distraerse.

Lecciones para los consumidores

La publicación generó numerosas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que siempre calculan aproximadamente cuánto van a gastar antes de pagar, para evitar sorpresas. “Cuando voy de compras, calculo aproximadamente cuánto me va a costar y no me llevo sustos”, comentó uno.

Otros fueron más críticos: “¿No te pareció extraño pagar de más?”, escribió un internauta. También hubo quien recordó que revisar el ticket no es solo recomendable, sino una responsabilidad básica del consumidor antes de abandonar el establecimiento.

La importancia de revisar el ticket

El cliente tiene derecho a reclamar cualquier error en el momento y que conservar el recibo hasta salir del establecimiento es una práctica esencial. Además, algunos consumidores optan por utilizar las cajas de autocobro para tener un mayor control sobre los productos escaneados.

En esta ocasión, el incidente quedó en una anécdota gracias a que el afectado decidió volver al supermercado. Pero su historia sirve como recordatorio de que incluso una simple botella de agua puede acabar costando más de 30 euros si no se revisa el ticket a tiempo.