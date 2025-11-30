Miguel, de Murcia, multado por una infracción que físicamente no pudo cometer: "Es la palabra del agente contra la mía"

Miguel, un hombre afortunado. Es complicado que llegue una multa a tu buzón y resulte ser para otra persona. Es lo que le ha ocurrido a este murciano, que no solo recibió una, sino dos multas por unas infracciones que en realidad no cometió. Las supuestas irregularidades se cometieron en la ciudad de Sevilla, cuando él estaba en la capital murciana. Cuando ha presentado las pruebas pertinentes ante los tribunales, los magistrados no han aceptado su recurso.

"Le tenía manía", bromea la presentadora Sonsóles Onega, en su programa del canal televisivo Antena 3, ante el afectado. "Claramente", contesta él. "Hay muchos detalles que contar, pero desde luego lo que es el quid de la cuestión es el detalle de que estoy multado dos veces en Sevilla, sin estar en la ciudad, y que, posteriormente, se ha hecho caso omiso a los recursos que yo mismo he presentado", cuenta.

El afectado critica que no le han mandado "ninguna fotografía", "no han enviado ningún detalle que ellos puedan certificar que yo estaba en Sevilla", "solo está la palabra del agente contra la mía".

En sus declaraciones, Miguel expone los "detalles cronológicos": "Recibo una multa que dice que en Sevilla cometí una irregularidad, que yo no pago. Eran 200 euros". "Como yo no estuve en la ciudad y lo veía tan claro, me limite a escribir un recurso, lo remití al Ayuntamiento y me respondieron denegándolo, pero también, añadiendo una segunda multa de que en el mismo sitio, y un minuto más tarde, había cometido otra infracción, que era saltarme un semáforo en rojo".

"No hay más pruebas", asegura, "solamente mi recurso denegado y la palabra del agente". "Yo creo que están cometiendo un poco de prevaricación. Entiendo que a la primera se pueda equivocar, pero creo que se quedaron con una matricula equivocada", ultima.