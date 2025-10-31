Un militar muerto y otro herido tras la explosión de una granada en el campo de maniobras de Viator (Almería)

El Ejército lleva a cabo una demostración dinámica que integra sistemas robóticos en el campo de maniobras y tiro «Álvarez de Sotomayor» en Viator (Almería).

Un militar ha fallecido y al menos otro ha sufrido heridas graves este viernes como consecuencia de la explosión de una granada en el campo de entrenamiento 'Álvarez de Sotomayor', ubicado en Viator (Almería), según han informado a EFE fuentes próximas al suceso.

Por otro lado, el servicio de emergencias 112 de Andalucía ha precisado que la primera llamada alertando de una posible explosión en las instalaciones, que se encuentran junto a la base militar del mismo nombre, sede de la Legión, se recibió alrededor de las 11:00 horas.

