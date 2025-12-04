Minerva, joven española sobre su mejor trabajo en su época como estudiante: "Hacía 48 horas semanales y cobraba 1.800 euros netos al mes"

Muchos jóvenes compaginan estudios y empleo para financiar su formación y ganar experiencia. De hecho, cada vez más estudiantes optan por trabajar mientras cursan sus estudios superiores. Lo hacen como forma de obtener independencia económica, adquirir experiencia profesional y aliviar el coste de la educación.

Suelen recurrir a empleos de fin de semana, trabajos en eventos o contratos de refuerzo en campañas estacionales. Aunque es una meta exigente, la combinación de estudio y trabajo es posible con una buena organización, prioridades claras y modelos formativos flexibles. Además de los ingresos, esta doble vía ofrece una ventaja competitiva en la futura inserción laboral.

¿Qué más puedes pedir?

La creadora de contenido Minerva (@minervacherto), ha decido contar en sus redes sociales su propia experiencia compaginando sus estudios con un trabajo de 48 horas semanales donde, según cuenta: “Es el trabajo donde más dinero he ganado en toda mi vida”

La joven recuerda con claridad el que, hasta ahora, ha sido el mejor trabajo que ha tenido en términos salariales: un puesto en la logística de Inditex que le permitió ganar un salario alto pese a no contar aún con experiencia en el sector. Asegura que percibía 1.800 euros netos al mes, con una retención del 20% y sin pagas extraordinarias incluidas. Para ella, la empresa cumplía en todos los aspectos clave: “Te paga bien, te paga puntual, te paga las horas extra y te liquida las vacaciones. ¿Qué más puedes pedir?”.

Financiar su futuro

Minerva compaginaba este ritmo laboral con su segundo año de carrera universitaria. El salario no solo le permitió afrontar los gastos habituales, sino que también pagó toda la matrícula del curso y financió un proyecto de emprendimiento personal que iniciaba en aquel momento. Esa combinación de estabilidad económica y desarrollo académico marcó un antes y un después en su trayectoria.

La joven también anima a quienes buscan un empleo similar a dirigirse a la vía oficial: “El portal para enviar tu currículum tiene que ser Inditex Careers. Desde ahí encontrarás ofertas no solo en España, sino en todo el mundo. Procura hacer un currículum profesional”.