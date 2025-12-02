Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un estudiante de una universidad española consigue que le aprueben su TFM pero le cuesta una visita por los tribunales
Sociedad
Sociedad

Un estudiante de una universidad española consigue que le aprueben su TFM pero le cuesta una visita por los tribunales

Casi una década después de haberlo presentado y defendido.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Joven estudiante celebrando su graduación en el campus universitarioGetty Images

Un estudiante del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas de la Universidad de Alcalá ha visto reconocido su Trabajo de Fin de Máster (TFM) casi una década después de haberlo presentado y defendido. Y lo ha conseguido gracias a una sentencia judicial que obliga al centro a otorgar validez oficial a la calificación obtenida en 2016.

El caso, resuelto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº31 de Madrid, ha obligado a la institución académica a rectificar y reconocer el TFM de Jaime —nombre ficticio—, que tuvo que acudir a los tribunales después de que la universidad rechazara incorporar su nota al expediente.

Jaime se matriculó en el máster en el curso 2015/2016, año en el que decidió presentar y defender su proyecto final. Entregó el TFM en mayo de 2016 y lo defendió y aprobó en julio. Sin embargo, su última asignatura no la superó hasta el curso 2022/2023. Fue entonces cuando solicitó a la universidad que incorporase la calificación del TFM a su expediente.

La universidad no cede

Según ha publicado Confilegal, La respuesta del centro fue tajante: reconocían que el trabajo había sido presentado, pero se negaban a emitir cualquier certificado de validez alegando que “los criterios” habían cambiado desde entonces.

Ante la negativa, Jaime acudió al Defensor del Alumno, quien confirmó que ninguna norma prohibía defender el TFM antes de haber superado todas las asignaturas. Aun así, la postura de la universidad no varió.

La situación llevó al estudiante, representado por la abogada Silvia Campaña Piquer, a acudir a los tribunales. En la demanda, la defensa señalaba la incoherencia del centro ya que permitieron la defensa y emitieron un acta, pero años después negaban su validez.

La Universidad de Alcalá pidió la desestimación del caso, argumentando que el acta de la profesora que evaluó el TFM “no cumplía las formalidades reglamentarias” y que debía exigirse una nueva defensa pública, además de subrayar que el estudiante aún tenía asignaturas pendientes cuando defendió el trabajo.

La jueza tumba los argumentos de la universidad

La magistrada Raquel Silvestre Vercher, en la sentencia 296/2025, ha dado la razón al estudiante. En su resolución, subraya varios puntos clave como que la profesora que evaluó el TFM indicó que en aquella época era habitual evaluar sin comisión y sin defensa pública formal, por lo que exigir ahora nuevos requisitos sería contrario a los principios de buena fe y confianza legítima. 

Tampoco puede justificarse la falta de validez del TFM alegando cambios de plantilla ya que la Administración debe garantizar un servicio continuo y coherente. Por último, la universidad no pudo acreditar que la guía docente exigiera tener aprobadas todas las asignaturas para presentar el TFM.

Con estos argumentos, el juzgado estima íntegramente el recurso, reconoce la validez del TFM defendido en 2016 y condena a la Universidad de Alcalá a incorporarlo al expediente del estudiante, además de imponerle las costas del proceso.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 