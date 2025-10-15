Muere aplastado un trabajador de 45 años tras volcar una máquina transportadora en Ciudad Real

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Un trabajador de 45 años ha fallecido al ser aplastado tras volcar una máquina transportadora en una planta fotovoltaica de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 15.34 horas de este miércoles. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y un médico de urgencias, que ha sido el que ha confirmado la muerte de este trabajador.