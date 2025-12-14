Muere atropellada una niña en Palma de Mallorca por un coche que ha perdido el control: su madre y su abuela están heridas

Tragedia en Mallorca. Una niña ha muerto y dos personas más han resultado heridas este domingo en Palma después de que un conductor las haya atropellado tras subirse a la acera por causas que se investigan, si bien las primeras informaciones indican que el hombre habría perdido el control del coche.

Fuentes municipales han detallado a Efe que los hechos han sucedido durante la mañana en el barrio de Coll de'n Rabassa, cuando el conductor se ha subido a la acera de la calle y ha arrollado a varias personas.

Como consecuencia de los hechos, una niña ha muerto y otras dos personas, que corresponden a la madre y la abuela de la menor fallecida, han resultado heridas.

Por otro lado, el conductor, que tiene una edad cercana a los 50 años, ha resultado ileso, si bien ha sido trasladado al hospital para llevarle a cabo varias pruebas.

Si bien todavía deben esclarecerse las causas del suceso, las primeras informaciones apuntan a que habría perdido el control del vehículo, motivo por el que se habría subido a la acera.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado servicios de emergencia, con un equipo de psicólogos del 112 desplegados para atender a los familiares de la niña que ha perdido la vida.

-- Noticia de última hora en ampliación --