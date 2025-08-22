Muere un hombre tras el incendio que quemó 10.500 hectáreas en Salamanca

Un hombre de 45 años ha muerto tras el incendio de la semana pasada en Cipérez, Salamanca, a raíz de complicaciones respiratorias derivadas de la inhalación de humos, informa El País. Con este fallecido son ya cinco el número de víctimas mortales por la ola de fuegos de estas últimas semanas, cuatro solo en Castilla y León.

El incendio que se originó en la localidad de San Cristóbal de los Mochuelos, del municipio de Cipérez, se ha convertido en el más grande de la historia de Salamanca, superando al anterior de Monsagro, en 2022, que quemó más de 8.600 hectáreas.

El fuego en Cipérez se declaró el pasado miércoles, 13 de agosto, a las 14.40 horas, y descendió a nivel 0 el día 19. En las labores de extinción participaron más de 60 medios.

EN AMPLIACIÓN