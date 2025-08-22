Última hora de los incendios, en directo: aún arden 18 grandes fuegos, con más de 400.000 hectáreas calcinadas
Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad de las llamas que aún asolan con fuerza Galicia, Extremadura o Castilla y León; y a los que se sumaron nuevos frentes en Pontevedra esta noche. Con todo, persiste el optimismo en la situación con fuegos con el de Jarilla (Cáceres).
-El optimismo por el regreso a sus casas de los desalojados choca con los nuevos incendios declarados en Galicia y Mallorca.
-"No podemos suprimir los incendios": por qué Zamora, Ourense o León son especialmente vulnerables ante el fuego y cómo convivir con él.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes por la mañana a Asturias para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Degaña, según han informado fuentes gubernamentales. Será la cuarta comunidad afectada por los incendios que visite Pedro Sánchez después de haber estado estos últimos días en Galicia, Castilla y León y Extremadura. La última visita que realizó Sánchez a territorios afectados por los incendios fue este martes en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), aunque en esta ocasión no estuvo acompañado por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Infoca trabaja esta noche en un incendio forestal declarado en el paraje Sierra Canucha, en Monda (Málaga), que se ha producido sobre las 21:15 horas. La falta de visibilidad ha impedido la actuación de medios aéreos para intentar controlar las llamas y en la zona trabajan nueve grupos de bomberos forestales y un agente de medio ambiente. Según los datos facilitados por el plan Infoca, también actúan en el lugar tres autobombas. Cerca de las 4.25 horas, los profesionales han logrado estabilizar las llamas y continuaban trabajando para su control.
Los Bomberos de Mallorca han confirmado la extinción del incendio declarado este jueves por la noche en el parque natural de s'Albufera (Alcúdia), situado al norte de la isla, en el que han contabilizado hasta seis focos. Los efectivos de bomberos se han retirado a las 2.30 horas de este viernes al conseguir sofocar por completo un incendio que se fue complicando con el paso de las horas hasta llegar a dos focos forestales y cuatro agrícolas, seis en total activos. En las labores de extinción han participado efectivos de los parques de Alcúdia, Inca y Artà y se han trasladado a la zona el sargento, el jefe de operaciones y el jefe de coordinación.
Efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, también han trabajando para sofocar las llamas. Además se ha activado un dispositivo con efectivos de la Policía Local de Muro y Guardia Civil. La Policía ha abierto una investigación para esclarecer unos hechos que se han considerado como intencionados, después de que los bomberos hayan informado de diferentes subfocos. Los servicios de emergencias determinarán este viernes el área calcinada por las llamas.
Buenos días, desde El HuffPost comenzamos un nuevo seguimiento de la situación con la ola de incendios que cumple dos semanas asolando el país, en este viernes 22 de agosto de 2025, otra jornada marcada por el optimismo derivado de la bajada de las temperaturas extremas y la llegada de precipitaciones a algunas zonas del territorio. Con todo, siguen activos 18 fuegos de gravedad que contribuyen a un demoledor balance que no deja de crecer: 403.171 hectáreas y más de 33.000 personas han sido desalojadas, según los datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.