Muere una persona tras una explosión en una pirotecnia de Redován (Alicante)

Imagen de archivo de un camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante

Una persona ha muerto este jueves tras una explosión que se ha registrado en una pirotecnia del municipio alicantino de Redován, en la zona del Camino de la Sierra, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

Los medios de emergencias han acudido a la zona tras la alerta del vecindario. Después de escuchar una fuerte explosión sobre las 09:36 horas, llamaron al 112 informando de lo que había ocurrido.

Tras las llamadas, se ha enviado un helicóptero sanitario y, tras ver la situación, no ha hecho falta que intervenga ya que, además de la persona que ha fallecido, no había más heridos.

El CPBA ha movilizado a varios efectivos de los parques de Orihuela y Almoradí con ocho vehículos y seis dotaciones para controlar las llamas. También se han desplazado a la zona dos autobombas urbanas de Almoradí y Orihuela, una autobomba nodriza de Orihuela y dos vehículos de jefatura.