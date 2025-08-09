Muere un trabajador de 22 años mientras manipulaba una campana extractora en un restaurante de Zaragoza

Un joven de 22 años ha fallecido este sábado en Zaragoza mientras manipulaba una campana extractora en el restaurante donde trabajaba. Con este último accidente mortal son ya 25 las personas que han perdido la vida en el trabajo o de camino a él en lo que va de año en Aragón.

La llamada al 091 para alertar del accidente laboral se ha producido este sábado, 9 de agosto, en torno a las 12.30 horas, ha informado la Policía Nacional.

Al llegar los agentes al establecimiento, en el barrio zaragozano de Las Fuentes, el joven estaba inconsciente y se ha solicitado una ambulancia medicalizada, pero los profesionales sanitarios no han logrado reanimar a la víctima.