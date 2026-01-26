Multada con 70 euros porque el exceso de escarcha en el parabrisas no dejaba ver el ticket: "No te quedas mirando tu coche mientras está aparcado

Vibeke Degn no esperaba que una mañana de invierno terminara en sanción. El pasado 30 de diciembre, tras dejar su coche aparcado durante unas horas, regresó y se encontró con el parabrisas cubierto por una gruesa capa de escarcha. El frío había sido intenso, pero lo verdaderamente desconcertante no fue el hielo, sino una notificación colocada bajo el limpiaparabrisas: una multa de aparcamiento.

Según el aviso, el motivo de la sanción era claro: "Disco P no legible". El ticket que indicaba la hora de estacionamiento estaba oculto tras el hielo. La cuantía, 510 coronas danesas —unos 70 euros—, le pareció a Degn completamente desproporcionada. "Me parece muy injusto", explica. "No tengo nada en contra de los controladores de aparcamiento, pero ¿qué se supone que debo hacer?".

Una sanción inesperada

Degn asegura que su vehículo no superó en ningún momento el límite de dos horas permitido en el aparcamiento de Åhavevej, en la ciudad de Silkeborg. Sin embargo, el estado del parabrisas impidió a los agentes comprobarlo. Para ella, la situación roza el absurdo: "No puedes quedarte vigilando tu coche mientras está aparcado", lamenta.

Tras recibir la multa, decidió contactar con el Ayuntamiento de Silkeborg, responsable de la sanción. La cadena TV Midtvest tuvo acceso tanto a las preguntas de la conductora como a la respuesta oficial del consistorio. En ella, el municipio se apoya en la documentación fotográfica tomada por el asistente municipal para justificar la sanción.

La postura del ayuntamiento

La respuesta oficial es tajante. Según el Ayuntamiento, el disco de estacionamiento no era legible y el agente no tiene autorización para limpiar ni raspar el hielo o la nieve del parabrisas. En consecuencia, la multa se consideró correctamente aplicada.

Desde el consistorio subrayan varios puntos clave:

El disco de aparcamiento debe ser visible en todo momento.

Los asistentes municipales no pueden manipular el vehículo, ni siquiera para retirar hielo o nieve.

Si el ticket no se puede leer, se considera una infracción.

Ante esta explicación, Degn optó por no seguir reclamando. Pagó la multa y dio el asunto por cerrado, aunque no sin antes lanzar una advertencia a otros conductores: aparcar en pleno invierno puede salir caro.

“¿Cómo evitas la escarcha con frío extremo?”

La conductora cuestiona la lógica del argumento municipal. "Me dicen que es mi responsabilidad asegurarme de que el parabrisas esté despejado", afirma. "Pero ¿cómo se hace eso cuando hace un frío tan extremo? No puedes estar pendiente del coche todo el tiempo".

Para ella, el razonamiento ignora la realidad de las condiciones climáticas. La escarcha puede formarse en cuestión de minutos, incluso aunque el vehículo estuviera correctamente señalizado al aparcar.

La sospecha de una estancia más larga

El Ayuntamiento de Silkeborg añade un elemento más a la polémica. Según Henrik Antoniussen, técnico de carreteras del municipio, el asistente municipal que impuso la multa consideró que el coche había estado estacionado más tiempo del permitido.

“El parabrisas estaba tan helado que el vehículo no podía haber llegado hace poco”, sostiene Antoniussen. La evaluación del agente fue que el coche había permanecido allí durante la noche. "Para él era completamente evidente", asegura el responsable municipal.

Degn rechaza de plano esta versión. "No, eso no es cierto. Sé perfectamente que no estuve más de dos horas", insiste. Además, señala que ese aparcamiento es conocido por la frecuencia de las sanciones: “Ponen tantas multas que nadie se atreve a dejar el coche allí mucho tiempo”.

¿Una práctica habitual?

Desde el Ayuntamiento matizan que este tipo de sanciones no son lo habitual. Antoniussen explica que, en general, no se multan los coches con parabrisas cubiertos de hielo o nieve cuando se trata de una situación generalizada por el clima invernal. "Si todos los vehículos de un aparcamiento están en las mismas condiciones, no vamos a sancionar", afirma.

El caso de Vibeke Degn, sin embargo, demuestra que hay excepciones. Y deja una pregunta incómoda en el aire: ¿hasta qué punto es razonable exigir visibilidad total de un ticket cuando el invierno juega en contra? Para muchos conductores, la respuesta no es tan clara como la multa pegada bajo el limpiaparabrisas.