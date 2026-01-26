Rutte insta a 'más madera' en la ayuda para Ucrania: más margen para Ucrania con el préstamo de 90.000 millones y elevar gasto militar al 5% del PIB

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, responde preguntas durante una audiencia en el Parlamento Europeo el 26 de enero de 2026, en Bruselas, Bélgica.

El 22 de diciembre de 2025 Mark Rutte, secretario general de la OTAN, aseguraba en una entrevista al canal Arte TV que "Putin tiene que saber que no vamos a abandonar a Ucrania". Su comparecencia ante las comisiones de Asuntos Exteriores y Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo ha ido en esa línea, pidiendo a la Unión Europea (UE) dar más margen a Ucrania y a la Alianza elevar el gasto militar al 5% del PIB.

Rutte ha reclamado a la UE que permita a Ucrania mayor flexibilidad en el uso del préstamo de 90.000 millones de euros previsto para 2026 y 2027. Su objetivo es que Kiev pueda destinar parte de esos fondos a la compra de armamento estadounidense, ante la incapacidad actual de la industria europea para cubrir por sí sola las necesidades militares ucranianas.

Su mensaje ha sido directo y contundente: sin armas de Estados Unidos, Ucrania no puede sostener el esfuerzo bélico. Una de cal y otra de arena, que es compatible con lo que suele ocurrir en muchos conflictos: lucha en el campo de batalla; negociaciones en los despachos, como está ocurriendo entre Rusia y Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz.

Para Rutte, Europa no llega

El secretario general de la OTAN ha reconocido abiertamente los límites actuales de Europa en materia de defensa. "Por el momento, la base industrial europea no puede proporcionar ni de lejos lo suficiente de lo que Ucrania necesita para defenderse", ha admitido.

"Sin el flujo de armas de EEUU, no podemos mantener a Ucrania en la lucha"

Ha añadido un mensaje directo y contundente: "Sin el flujo de armas de EEUU, no podemos mantener a Ucrania en la lucha".

Como ejemplo concreto, ha citado el suministro estadounidense de interceptores antimisiles, que considera esenciales para proteger ciudades como Kiev o Járkov: "Estados Unidos suministra interceptores esenciales para derribar tantos misiles como sea posible de los que impactan noche tras noche sobre ciudades ucranianas", ha subrayado.

OTAN y UE, codo con codo por Ucrania

Durante su intervención, Rutte ha insistido en que OTAN y UE están trabajando ahora codo con codo, tanto en Bruselas como sobre el terreno en Kiev. Ha destacado la coordinación en tres frentes clave: ayuda militar, formación de las Fuerzas Armadas ucranianas y refuerzo de la industria de defensa del país.

A su juicio, estas iniciativas no compiten entre sí, sino que "son muy complementarias", en un momento crítico del conflicto.

El 5% del PIB en defensa y un aviso a Europa

En la segunda parte de su comparecencia, Rutte ha vuelto a presionar a los aliados para que cumplan el compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, tal y como se acordó en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en 2025. "La época en la que Europa permitía que Estados Unidos asumiera gran parte de la carga de su seguridad simplemente ha terminado", ha advertido.

Según Rutte, es "justo" que Europa y Canadá asuman una mayor responsabilidad en su propia defensa, y ha reconocido que ya se están dando pasos en esa dirección. Aun así, ha insistido en que la defensa europea debe ser "mucho más capaz".

Más gasto y menos burocracia

Para lograr ese salto, el secretario general de la OTAN ha pedido desregulación dentro de la UE, con el fin de acelerar el refuerzo de las capacidades militares. Ha puesto como ejemplo a la propia OTAN, cuyo sistema de normas y procedimientos considera probado y eficaz.

Ha concluido diciendo que "mi argumento sería que seamos prácticos y realistas en lo que respecta a nuestra seguridad. Tenemos que aprovechar nuestras respectivas fortalezas, la OTAN y la UE aún más".