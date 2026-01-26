Quién es Tom Homan, el 'zar de la frontera' que Trump envía a Minneapolis para gestionar la crisis social (con mano dura)

Donald Trump tiene una solución para tratar de solventar la crisis social creciente en Minneapolis. Las tensiones entre los agentes federales y los manifestantes van a más tras la muerte del enfermero estadounidense Alex Pretti por disparos de un agente de inmigración. Es la segunda en pocos días y ante el temor de una revuelta, el presidente de EEUU tira de mano dura, de su particular 'zar de la frontera', Tom Homan.

Tom Homan es la baza de urgencia que ha anunciado Trump en su red social. Aunque "no ha estado involucrado en esa zona, conoce y aprecia a mucha gente de alli", apuntaba el presidente. Y añadía a modo de aviso, que "Tom es duro pero justo y me informará directamente a mí".

Con esta presentación uno puede hacerse una idea del perfil elegido por Donald Trump. Ya hace meses su nombre generó controversia cuando se supo que formaría parte del equipo del 47º presidente de EEUU como cabeza de su política de deportación de inmigrantes. Pero ahora su papel toma especial relevancia.

Quién es el 'zar de la frontera' y qué puede hacer en Minneapolis

Thomas Douglas Homan, 'Tom Homan', es un viejo conocido de la Administración Trump, ya que fue parte del equipo en la primera legislatura (2017-2021), cuando ejerció durante año y medio como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE ahora tan de moda. Sin embargo, nunca llevó a recibir el respaldo del Senado, lo que imposibilitó su nombramiento oficial.

Este expolicía de 64 años y nacido en West Carthage, Nueva York, fue figura clave en los albores del trumpismo para actuar con mano dura en la expulsión de familias y ciudadanos sin documentación legal, sucediéndose las imágenes de niños separados de sus padres junto a la frontera estadounidense.

La carrera de Homan se había iniciado décadas atrás, primero como agente de policía en Nueva York. Tras una dilatada carrera pasó en 1984 al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS por sus siglas en inglés), el organismo predecesor del actual ICE.

Dentro de esta institución fue escalando puestos en la patrulla fronteriza hasta acabar llegando a lo más alto de la estructura jerárquica, ya con Trump en la Casa Blanca.

Su labor dentro del INS y luego del ICE siempre ha estado marcada por la doble visión entre quienes reconocían su valía como defensor de la ley gracias a sus férreas políticas y quienes criticaban su crueldad para con los migrantes.

Figura clave para Trump... y homenajeado por Obama

Pese a su ascenso con Trump, Homan también fue galardonado y ampliamente reconocido durante el tiempo de Barack Obama. Como informaba la BBC, el hoy 'zar de la frontera' llegó a ser director asociado ejecutivo división de deportaciones del ICE en 2013, ya en la segunda legislatura del presidente demócrata.

De hecho, el propio Obama le premió con el Presidential Rank Award de 2015, el mayor reconocimiento otorgado a funcionarios civiles en el país, en base a su aportación a la seguridad fronteriza.

Cumplido un año y medio al frente del ICE entre 2017 y 2018, Tom Homan dejó el cargo y pasó a una segunda línea pero igualmente activa.

Ya sin responsabilidades políticas, siguió alimentando las políticas antiinmigración desde las numerosas tertulias y tribunas mediáticas en las que ha participado, incluida la Fox News o el think tank conservador Heritage Foundation... de donde acabó por dar el salto hasta convertirse en el 'zar' de las políticas migratorias y fronterizas del nuevo trumpismo.