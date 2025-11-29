Multas de 100 euros a peatones que vayan rápido en este país: "Es difícil mantener el equilibrio"

La idea de fondo tiene su lógica: aumentar la seguridad de la gente que va por las aceras de las ciudades. Sin embargo, la aplicación de la norma que proyecta que entre en vigo Eslovaquia tiene algunos aspectos restrictivos para los propios peatones que resultan casi surrealistas. La cuestión es que va a estar prohibido por ley que nadie, incluidos los peatones, vaya por la aceras de las calles a más de 6 kilómetros por hora, bajo la amenaza de multar a quien la infrinja con 100 euros, como ha publicado el medio local Midi Libre.

La población de este país centroeuropeo se ha tomado la nueva norma entre burlas e indignación y diversas organizaciones han acusado al Gobierno de "restringir las libertades". "A 6 km/h es difícil mantener el equilibrio, además, los niños de 3 a 4 años superan regularmente esta velocidad en bicicleta", ha declarado a la agencia AFP Dan Kollar, presidente de Cyklokoalicia, que es un grupo que lucha por la movilidad suave, que es un concepto de transporte que fomenta modos de desplazamiento con un bajo impacto ambiental y cero o bajas emisiones, como caminar, usar la bicicleta o el transporte público.

Lo que ha provocado que el Ejecutivo eslovaco quiera adoptar esta medida es que, el año pasado, 67 peatones y 22 ciclistas o usuarios de motocicletas murieron en accidentes en Eslovaquia, según las estadísticas policiales, aunque no han registrado si estos accidentes ocurrieron en las aceras o en la carretera.

La medida, aprobada por el Parlamento eslovaco a finales de octubre y que entrará en vigor el 1 de enero, pretende limitar la velocidad de todos los usuarios de las aceras, desde peatones hasta ciclistas y conductores de patinetes, bajo pena de una multa de 100 euros. Esta regulación ha provocado una ola de burlas en las redes sociales, con imágenes manipuladas que muestran un radar que muestra a un peatón a 6,2 km/h y le pide que " frene " o un falso " permiso para caminar". A lo que hay que añadir que, para un peatón, es realmente difícil saber a qué velocidad exacta va, a no ser que lleve encima algún aparato para que lo mida.

El Gobierno está creando una situación en la que "los niños infringirán la ley a diario y les enseñaremos que es aceptable", ha señalado Kollar, que ha calificado esta legislación como "absurda". Y otra organización ciudadana, denominada Madres Preocupadas, ha pedido directamente al presidente del país que no firme esta ley.

Detrás de esta medida, está la línea política de restricción de los derechos individuales, según han denunciado diversas organizaciones, desde que el primer ministro Robert Fico volvió al poder en 2023, en este país, que cuenta con 5,4 millones de habitantes.