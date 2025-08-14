Ni ladra, ni maúlla pero responde al tacto: el compañero peludo que está batiendo récords de éxito

Un robot peludo llamado Moflin se ha vuelto popular en Japón. Esta "mascota", equipada con inteligencia artificial, es capaz de recordar a su dueño y formar gradualmente una personalidad única. Desde su lanzamiento, se han vendido más de 7.000 unidades.

Según publica el medio polaco Wprost, este robot fue creado en los laboratorios del gigante tecnológico Casio Computer Co, y se distingue no sólo por su apariencia suave y lujosa, sino también por la capacidad de crear un vínculo emocional con el usuario.

De acuerdo a la información difundida, gracias a su tecnología puede reconocer a su cuidador y modificar las reacciones en función de su comportamiento. "Las caricias, los abrazos o la conversación tienen un impacto directo en el carácter que desarrollará".

En declaraciones recogidas por el medio, los representantes de la empresa productora aseguran que cada ejemplar puede llegar a ser completamente diferente a los demás. "El robot tiene hasta 4 millones de rasgos de personalidad posibles", informa. Los Moflins individuales difieren en comportamiento, emociones e incluso ritmo de sueño, que, según los usuarios, se asemeja al cuidado de un animal real.

En cuanto al público principal, el producto está dirigido a mujeres de entre 30 y 40 años, ya que "aprecian la oportunidad de criar una mascota única que no requiere tareas diarias que conlleva el cuidado de un animal vivo".

Sin embargo, el precio de esta mascota especial es tan elevado como sus capacidades, 59.400 yenes japoneses (346 euros). De este modo, Casio ofrece servicios adicionales, como la limpieza profesional de pieles, "para aumentar la comodidad de uso", tal y como concluye la publicación.