Ni la meditación ni la lectura: los expertos señalan la actividad que da al cerebro beneficios rápidos y duraderos

Nada de meditación ni de lectura. El ejercicio más beneficioso para el cerebro es el aprendizaje activo, que a diferencia de las actividades pasivas y repetitivas, estimula todo el sistema mental. Los expertos confirman que cuando asimilamos nuevos conocimientos, se producen nuevas células nerviosas en los adultos.

Según publica el medio francés Beauty Casse, los acertijos y crucigramas mantienen la mente ágil, pero su efecto es limitado. En cambio, el impacto se produce cuando el "esfuerzo sostenido", "se encuentra con la novedad y la complejidad". Este modo de trabajo, "moviliza la memoria, la atención y la coordinación".

En la publicación se ponen algunos ejemplos de este tipo de ejercicios mentales inconscientes. En primer lugar, aprender un idioma implica "una buena escucha, pronunciación, gramática y memoria colectiva". Esta combinación "fortalece las redes neuronales, acelera la recuperación de información y ancla automatismos útiles, fuera del contexto lingüístico".

Otra de las actividades que se ponen sobre la mesa: tocar el piano, puesto que coordina el trabajo con las dos manos, anticipa secuencias y estabiliza el tiempo. Además, la codificación "desarrolla visión espacial y precisión gestual". Con ello, el cerebro crea nuevas conexiones, mientras que el error se convierte en una señal que guía la mejora.

De acuerdo a la información difundida, los beneficios se pueden medir rápidamente y se mantienen en el tiempo. Así, la memoria larga se consolida, los problemas complejos se resuelven rápidamente y las decisiones se toman con claridad. "Al mantener la novedad y la complejidad, se previene el deterioro cognitivo y se cultiva la agilidad mental", concluye la publicación.