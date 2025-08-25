Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ni la meditación ni la lectura: los expertos señalan la actividad que da al cerebro beneficios rápidos y duraderos
Sociedad

Sociedad

Ni la meditación ni la lectura: los expertos señalan la actividad que da al cerebro beneficios rápidos y duraderos

Previene el deterioro cognitivo y se cultiva la agilidad mental.

Redacción HuffPost
Ilustración de un cerebro, en una imagen de archivo.Getty Images

Nada de meditación ni de lectura. El ejercicio más beneficioso para el cerebro es el aprendizaje activo, que a diferencia de las actividades pasivas y repetitivas, estimula todo el sistema mental. Los expertos confirman que cuando asimilamos nuevos conocimientos, se producen nuevas células nerviosas en los adultos.

Según publica el medio francés Beauty Casse, los acertijos y crucigramas mantienen la mente ágil, pero su efecto es limitado. En cambio, el impacto se produce cuando el "esfuerzo sostenido", "se encuentra con la novedad y la complejidad". Este modo de trabajo, "moviliza la memoria, la atención y la coordinación". 

En la publicación se ponen algunos ejemplos de este tipo de ejercicios mentales inconscientes. En primer lugar, aprender un idioma implica "una buena escucha, pronunciación, gramática y memoria colectiva". Esta combinación "fortalece las redes neuronales, acelera la recuperación de información y ancla automatismos útiles, fuera del contexto lingüístico".

Otra de las actividades que se ponen sobre la mesa: tocar el piano, puesto que coordina el trabajo con las dos manos, anticipa secuencias y estabiliza el tiempo. Además, la codificación "desarrolla visión espacial y precisión gestual". Con ello, el cerebro crea nuevas conexiones, mientras que el error se convierte en una señal que guía la mejora.

De acuerdo a la información difundida, los beneficios se pueden medir rápidamente y se mantienen en el tiempo. Así, la memoria larga se consolida, los problemas complejos se resuelven rápidamente y las decisiones se toman con claridad. "Al mantener la novedad y la complejidad, se previene el deterioro cognitivo y se cultiva la agilidad mental", concluye la publicación.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Redacción HuffPost