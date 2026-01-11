Alarma en Reino Unido: expertos en ciberseguridad descubren un "interruptor de apagado" chino en 700 autobuses eléctricos

¿Te imaginas ir conduciendo un vehículo y que se te apague abruptamente sin ningún fallo técnico evidente? Con los avances tecnológicos cada día más desarrollados, el concepto de la seguridad digital torna más relevante para nuestra sociedad.

Las autoridades del Reino Unido han detectado que una significativa de autobuses que circulan las calles británicas podrían apagarse desde otro continente, completamente remoto, con un simple clic. "Gracias a un "interruptor de seguridad" en sus baterías, según han descubierto los servicios de seguridad, explica el medio británico, The Standard.

"Cada uno de los autobuses Yutong está equipado con una tarjeta SIM incorporada para permitir actualizaciones de software, pero los fabricantes podrían utilizar potencialmente esta tecnología para interferir en las operaciones del vehículo", complementa el portal.

Cabe recordar que Yutong Bus es un fabricante de autobuses de origen chino, que, según el mismo medio mencionado anteriormente, se ha posicionado como en el mayor exportador mundial de minibuses eléctricos.

"Actualmente, hay alrededor de 700 autobuses Yutong en funcionamiento en el Reino Unido, y se estima que operadores como Stagecoach y First Bus cuentan con unos 200 modelos cada uno", asegura el mismo medio de comunicación.

Un llamado a la calma

Aunque en principio unos analistas descubrieron que el fabricante podía acceder a las baterías y desactivarlas de forma remota, informa The Standard.