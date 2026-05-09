No es "otro covid-19": las cinco claves del escrito "de ser humano a ser humano" del director de la OMS a la población de Tenerife

Un escrito que nadie esperaba y que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha compartido este sábado en redes sociales. Poco tiene que ver con gráficas, estadísticas o comunicados de prensa. Se trata de una carta dirigida a los tinerfeños y, en su conjunto, a la población canaria.

A pocas horas para que el crucero MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, fondee en el puerto de industrial de Granadilla, en Tenerife, el director de la OMS ha querido mandar un mensaje de calma a la población.

"A la gente de Tenerife. Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial", ha señalado al inicio de su carta.

"De ser humano a ser humano"

Tedros Adhanom ha defendido que no es habitual que "escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy siento que no solo es apropiado, sino necesario". Y lo ha hecho de forma muy directa.

"Quiero hablarles directamente, no a través de comunicados de prensa ni informes técnicos, sino de ser humano a ser humano, porque se lo merecen", ha razonado el director general de la OMS.

"No es otro covid-19"

Tedros Adhanom ha mandado el escrito a los tinerfeños porque sabe "que están preocupados" ante la llegada del crucero que se ha visto envuelto en un brote de hantavirus. Pero ha ido detallando, paso por paso, la situación actual.

Y lo más importantes, ha tratado de difuminar todos los fantasmas de la pandemia del covid. "Sé que cuando escuchan la palabra 'brote o epidemia' y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo", ha explicado.

"El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo minimizo ni por un momento. Pero necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID-19", ha destacado el director general de la OMS.

"El riesgo para ustedes es bajo"

"El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora", ha continuado en su escrito.

Tedros Adhanom ha señalado que el virus a bordo del MV Hondius "es la cepa Andes del hantavirus" y "es grave". "Tres personas han perdido la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo. Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera", ha destacado.

"En este momento, no hay pasajeros con síntomas a bordo. Un experto de la OMS está en ese barco y los suministros médicos están disponibles. Las autoridades españolas han preparado un plan cuidadoso y detallado: los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen", ha detallado.

Para dejarlo todo claro, el director general de la OMS ha asegurado que los ciudadanos de Tenerife "no tendrán contacto con ellos y sus familias tampoco". "También quiero decirles algo más, algo que va más allá de la ciencia", ha reiterado, antes de dar las gracias al Gobierno de España.

"Tenerife cumplió ese criterio y España lo honró"

En su escrito, Tedros Adhanom ha defendido que la elección del puerto del sur de Tenerife no ha sido una casualidad. "Quiero que sepan que la solicitud de la OMS a España no fue arbitraria. Se realizó en pleno cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, el marco jurídicamente vinculante que define los derechos y obligaciones de los países y de la OMS cuando responden a eventos de salud pública de importancia internacional", ha añadido.

"Según esas normas, debe identificarse el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo. Tenerife cumplió ese criterio y España lo honró", ha expuesto.

El director general de la OMS ha explicado que Tenerife ha sido elegida porque "tiene la capacidad médica, la infraestructura y sé que la humanidad necesaria para ayudarles a llegar a un lugar seguro".

"Su humanidad merece ser presenciada"

En las próximas horas, después de reunirse con Pedro Sánchez, Tedros Adhanom viajará a Tenerife para seguir in situ las operaciones. "Tengo la intención de viajar a Tenerife para observar esta operación de primera mano, para estar junto a los trabajadores sanitarios, el personal portuario y los funcionarios que la están llevando a cabo, y para rendir mi homenaje personal a una isla que ha respondido a una situación difícil con dignidad, solidaridad y compasión", ha apuntado.

"Tenerife está demostrando esa solidaridad hoy. El capitán del barco, Jan Dobrogowski, la tripulación y la empresa que opera el buque han mostrado una colaboración ejemplar en este momento tan difícil. En nombre de la Organización Mundial de la Salud, y en nombre de esos pasajeros y de sus familias en todo el mundo, agradezco al pueblo de Tenerife y a todas las demás personas involucradas", ha justificado.

El director general de la OMS ha cerrado el escrito, deseando que los ciudadanos se cuiden "los unos a los otros". "Confíen en los preparativos que se han llevado a cabo. Y sepan que la OMS está con ustedes, y con cada persona en ese barco, en cada paso del camino", ha expuesto.