No sabía usar una radial hace 5 años, empezó en un coworking y ahora factura 2,5 millones fabricando food trucks: "Fue una idea loca"
"Vimos que había una necesidad y que estábamos capacitados para cubrirla", ha subrayado el empresario.
Bread and Butter Garage es una empresa que nació en 2020 y que en estos momentos factura 2,5 millones de euros fabricando food trucks. El fundador de la compañía, Carles, no sabía usar una radial hace 5 años y la empresa ha acabado convirtiéndose en toda una referencia en el sector.
En una entrevista en el pódcast Talent Hostelería, Carles ha explicado que su compañía "fue una idea loca de vender comida en festivales de música. Después de 20 años de experiencia en hostelería, decido montar mi propio food truck".
"Y como no tenía mucha idea de cómo construirlo y no tenía presupuesto, decidí meterme en un coworking industrial para aprender a fabricarlo. Allí llegas con una idea y esa idea va tomando forma, te van ayudando, te acompañan… yo no había cogido una radial en mi vida y allí me enseñaron a soldar y a trabajar con una radial", ha detallado el empresario.
Respecto al nicho de mercado que encontró junto a su socio, el emprendedor ha destacado que "vimos que la competencia se fijaba mucho en producir food trucks en masa, pero sin mirar mucho los acabados y la equipación final. Fue ahí donde vimos un hueco, vimos que había una necesidad y que estábamos capacitados para cubrirla".
"La idea es llevar tu cocina a un modelo sobre ruedas"
Para dar respuesta a esa demanda, Bread and Butter Garage fabrica food trucks totalmente personalizados según las necesidades del comprador. "Nosotros lo que hacemos son food trucks equipados con cocinas profesionales para trabajar. Las preguntas que siempre hacemos son: ¿qué vas a vender en tu food truck? ¿cómo lo vas a cocinar? y ¿cuántas comidas por día quieres dar?", ha detallado Carles.
El fundador de la compañía ha resaltado que "la idea es poder llevar tu cocina, tu gastronomía, lo que tú haces en tu local… a un modelo escalable sobre ruedas". En cuanto al precio, Carles ha precisado que "con nosotros, un food truck equipado con una cocina profesional sale desde 20.000 euros aproximadamente. Los mejores food trucks pueden llegar a costar entre 80.000 y 100.000 euros".