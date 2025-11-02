No tires la sartén estropeada: el remedio casero que la deja como nueva y recupera su acabado antiadherente

Que las sartenes antiadherentes pierdan su eficiencia es un problema común para todos los amantes de la cocina. Tal y como apunta el medio italiano Ecoblog, con los años de uso, el revestimiento interior tiende a rayarse o perder su eficacia, lo que a menudo obliga a tirar el utensilio y comprar uno nuevo. Aun así, en la publicación se propone un truco simple, económico y completamente natural para restaurar la capa antiadherente sin gastar y sin recurrir a productos químicos. Todo lo que se necesita: aceite y sal.

De acuerdo a la información publicada, las sartenes antiadherentes son populares porque te permiten cocinar con poco aceite, manteniendo la comida ligera y sabrosa. El secreto: una fina capa de material, como teflón o polímeros cerámicos, que evita que los alimentos se peguen. Desafortunadamente, el tiempo, el uso continuo, las altas temperaturas o la limpieza con estropajos pueden dañar esta superficie.

"Con un poco de paciencia y los ingredientes adecuados, puedes regenerar la superficie antiadherente de forma natural", reza la publicación. "El proceso es simple". Una limpieza a fondo, con una combinación de calor y grasa, y "la sartén volverá a funcionar casi como lo hizo el primer día".

En primer lugar, el proceso comienza con una limpieza a fondo de la sartén: "use agua caliente y un poco de detergente neutro para eliminar cualquier resto de comida o grasa, y una vez seco, vierta dos cucharadas de aceite de oliva o vegetal en el fondo y agregue una fina capa de sal gruesa". Posteriormente, se debe encender la vitrocerámica y calentar la sartén hasta que comience a humear.

"Cuando la superficie se caliente bien, baja el fuego y deja que la mezcla se cocine durante aproximadamente un minuto", continúa el digital. De este modo, "la sal y el aceite ayuda a recompactar los poros del revestimiento, creando una película protectora que devuelve a la sartén su función antiadherente". Gracias a este truco, que se puede repetir de vez en cuando, "la superficie interior se vuelve lisa, más duradera y más fácil de limpiar".