No tires la sartén estropeada: el remedio casero que la deja como nueva y recupera su acabado antiadherente
Los ingredientes que se necesitan están en todas las cocinas.
Que las sartenes antiadherentes pierdan su eficiencia es un problema común para todos los amantes de la cocina. Tal y como apunta el medio italiano Ecoblog, con los años de uso, el revestimiento interior tiende a rayarse o perder su eficacia, lo que a menudo obliga a tirar el utensilio y comprar uno nuevo. Aun así, en la publicación se propone un truco simple, económico y completamente natural para restaurar la capa antiadherente sin gastar y sin recurrir a productos químicos. Todo lo que se necesita: aceite y sal.
De acuerdo a la información publicada, las sartenes antiadherentes son populares porque te permiten cocinar con poco aceite, manteniendo la comida ligera y sabrosa. El secreto: una fina capa de material, como teflón o polímeros cerámicos, que evita que los alimentos se peguen. Desafortunadamente, el tiempo, el uso continuo, las altas temperaturas o la limpieza con estropajos pueden dañar esta superficie.
"Con un poco de paciencia y los ingredientes adecuados, puedes regenerar la superficie antiadherente de forma natural", reza la publicación. "El proceso es simple". Una limpieza a fondo, con una combinación de calor y grasa, y "la sartén volverá a funcionar casi como lo hizo el primer día".
En primer lugar, el proceso comienza con una limpieza a fondo de la sartén: "use agua caliente y un poco de detergente neutro para eliminar cualquier resto de comida o grasa, y una vez seco, vierta dos cucharadas de aceite de oliva o vegetal en el fondo y agregue una fina capa de sal gruesa". Posteriormente, se debe encender la vitrocerámica y calentar la sartén hasta que comience a humear.
"Cuando la superficie se caliente bien, baja el fuego y deja que la mezcla se cocine durante aproximadamente un minuto", continúa el digital. De este modo, "la sal y el aceite ayuda a recompactar los poros del revestimiento, creando una película protectora que devuelve a la sartén su función antiadherente". Gracias a este truco, que se puede repetir de vez en cuando, "la superficie interior se vuelve lisa, más duradera y más fácil de limpiar".