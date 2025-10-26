Ona, 100 años, sobre cómo ha alcanzado esta edad: "Rara vez voy al médico, es solo que me duelen las piernas, tal vez porque he caminado mucho en mi vida"

Ona Juodzevičienė, vecina de Alytus (Lituania), cumplió los 100 años el pasado 17 de octubre y en una entrevista con el medio lituano TV3, ha explicado cómo suele ser su día a día y qué tipo de actividades hace.

Preguntada sobre cómo suelen ser sus revisiones médicas, ha detallado que ella "rara vez" va al médico. "Es solo que me duelen las piernas, tal vez porque he caminado mucho en mi vida", ha razonado.

Su hijo la visita todos los días y, no duda en ironizar con que ella vive en un piso alto. "Si quieres vivir mucho tiempo, vive en el quinto piso", ha bromeado, en declaraciones al citado medio.

La protagonista ha reconocido que ella vive "bien", en una casa de tres habitaciones en la que está "sola". "A veces es triste, me quedo junto a una ventana, luego junto a otra. Sigo saliendo, pero rara vez, no es fácil subir al quinto piso", ha contado.

Respecto a su dieta, ha revelado que ella suele desayunar té y, en lugar de una tostada, prefiere comerse un sándwich. "Lo prefiero con queso, no tengo tiempo para comprar queso, no como mucha carne, cocino sopa para el almuerzo", ha expuesto.

Pese a que parece más joven de los 100 años que ya tiene, Ona dice que ella no ha usado nunca crema para la cara y que, habitualmente, se suele lavar la cara con jabón y también se lava la cabeza con él.

Todavía recuerda lo que su padre le dijo cuando cumplió 90 años, miraba atrás y parecía que había nacido ayer. "Creo que llegué a esa edad y nací ayer. Ahora me parece que todo ocurrió hace poco", ha detallado. Después de haber cumplido los 100 años, ahora tiene un año para pensar en qué tarta comprará y soplar unas velas que formen el número '101'.