Pablo Chiapella, actor: "Me compré una casa hace ya 4 ó 5 años y no he ido a ninguna reunión de vecinos todavía"

Para millones de espectadores, ver a Pablo Chiapella sigue siendo sinónimo de pensar automáticamente en Amador Rivas, el personaje que interpreta en la popular serie La que se avecina. El actor ha reconocido en numerosas ocasiones que esa identificación forma parte de su día a día, pero también admite que en ocasiones le genera situaciones incómodas fuera de los platós.

La última anécdota la ha contado durante su paso por el programa A las Bravas, donde explicó que lleva años evitando las reuniones de vecinos de la comunidad donde vive por miedo a que la situación termine convirtiéndose en una extensión de la ficción. "No he ido a ninguna. Me compré una casa hace ya cuatro o cinco años y no he ido a ninguna reunión de vecinos todavía", confesó entre risas en el podcast A las bravas y de la que se hizo eco Diez Minutos..

El problema de ser Amador incluso fuera de la televisión



Chiapella reconoce que conoce perfectamente cómo reaccionaría buena parte de sus vecinos si apareciera en una junta comunitaria.

"¿Sabes qué pasa? Que me veo los chistes, me sé lo que va a ocurrir", explicó durante la entrevista. El actor aseguró que anticipa comentarios y bromas relacionadas con su personaje y que esa perspectiva le hace posponer continuamente su asistencia.

Según relató, imagina una reunión en la que las referencias a Amador Rivas acabarían eclipsando cualquier asunto serio que quisiera plantear. "Cuando me vea ahí con la broma de que si Amador, que si 'La que se avecina'...", comentó.

La situación resulta especialmente llamativa porque, como cualquier vecino, sí tiene cuestiones pendientes que le gustaría trasladar a la comunidad.

Un ruido constante que le desespera en casa

El actor explicó que desde hace tiempo convive con un problema relacionado con la depuradora de la piscina comunitaria. Según contó, una parte de su vivienda linda con la zona donde se encuentra instalada esa maquinaria y el ruido llega a ser especialmente molesto.

"Tengo un ruidillo de fondo en una parte de mi casa que da justo a la depuradora de la piscina comunitaria", explicó. La descripción que hizo de la situación provocó las risas del programa. "Un amigo piensa que vivo al lado de una incineradora", bromeó.

El sonido aparece y desaparece de forma intermitente, algo que, según explicó, resulta incluso más desesperante. "Luego para, pero cuando crees que ha parado, empieza otra vez", relató.

La solución improvisada que ha encontrado



Chiapella está convencido de que, si llevara el asunto a una reunión vecinal, tendría argumentos suficientes para solicitar una solución. De hecho, considera que la comunidad o su seguro deberían asumir una actuación de insonorización, ya que se trata de una instalación común. "Estoy seguro de que si voy y me quejo, me lo tienen que insonorizar, porque es zona común", afirmó.

Sin embargo, sigue evitando dar el paso por una mezcla de pudor y sentido del humor. "Me toca a mí porque estoy pegado, pero por no hacerle palmar pasta a la peña...", señaló.

Mientras tanto, ha optado por una medida mucho más casera. "De momento le he puesto cartones de huevos", explicó entre risas.

Un personaje que sigue marcando su vida



Desde que comenzó a interpretar a Amador Rivas en 2007, Pablo Chiapella se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española.

Aunque ha participado en numerosos proyectos de cine y televisión, el éxito de La que se avecina ha provocado que gran parte del público continúe asociándolo de manera inmediata con el personaje.

El propio actor ha explicado en distintas entrevistas que suele recibir saludos en la calle utilizando el nombre de Amador y que muchas personas parecen olvidar que detrás del personaje existe una persona distinta.

En esta ocasión, esa fama ha terminado afectando incluso a una situación tan cotidiana como asistir a una reunión de vecinos, hasta el punto de que, varios años después de comprar su vivienda, sigue sin haberse sentado en una sola junta de propietarios.