Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Evan, el chico de 16 años que ha ganado 46.000 euros con su tortuga robot que caza microplásticos: "Al principio se iba al fondo de la piscina, era como un ladrillo"
Sociedad
Sociedad

Evan, el chico de 16 años que ha ganado 46.000 euros con su tortuga robot que caza microplásticos: "Al principio se iba al fondo de la piscina, era como un ladrillo"

Construído con inteligencia artificial, tiene una autonomía de ocho horas y ni lleva ni motor ni hélices y ni interfiere en los ecosistemas que analiza a su paso.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Una tortuga marina como la que inspiró a Evan Budz, de 16 años, a crear un robot para proteger los océanos.Getty Images

"Surrealista": esto es lo que le pareció a Evan Budz, de 16 años, que le hayan otorgado un premio de unos 46.000 euros, el pasado mayo, en una feria científica juvenil de la UE Eucys para desarrollar su proyecto de robot autónomo cazador de microplásticos en el agua. Pero, entre sorprendido y encantado, este joven emprendedor cuenta cómo empezó todo. En el verano de 2024, este joven se pasaba el día, a sus 15 años, al borde de la piscina de sus abuelos, en Canadá, intentando lograr algo muy singular, que su robot tortuga marina autónoma nadara.  "Recuerdo algunas de mis primeras pruebas, Metía mi robot en el agua y se hundía hasta el fondo. No nadaba, no regulaba su profundidad, era como un ladrillo", explica Budz, que vive en el pueblo canadiense de Dundas, según ha publicado Business Insider.

Evan se había quedado prendado de las criaturas acuáticas durante un viaje de campamento con su familia, a principios de este año, por la zona rural de Ontario, en el centro este de Canadá. "Vi una tortuga mordedora nadando en el agua con movimientos muy naturales y me inspiró para desarrollar un robot que la imitara", relata. 

El robot tortuga de Evan se llama BURT (Underwater Robotic Turtle, en sus siglas en inglés) y usa inteligencia artificial para vigilar ecosistemas acuáticos y detectar señales de deterioro ambiental. Su gran logro es que puede estudiar lo que ocurre bajo el agua sin alterar lo  que intenta proteger, es decir el entorno marino. Para ello, según cuenta este joven inventor, imitar el nado de una tortuga tiene mucho más sentido del que parece.

Lo que diferencia a BURT de otros robots de este tipo es precisamente que imita el movimiento de una tortuga. Se desplazarse de una manera suave por el agua, sin apenas ruido y sin impacto sobre los animales y los hábitats delicados, lo que ha logrado inspirándose en la biomimética. Ésta consiste en copiar soluciones de la naturaleza para resolver problemas técnicos, por lo que su creador evitó usar una hélice o un motor agresivo y lograr que se impulsara con el movimiento natural de unas aletas.

Con él se pueden identificar amenazas como especies invasoras, blanqueamiento de coral y microplásticos. En concreto, en pruebas de blanqueamiento de coral, el sistema alcanzó una precisión del 96%, lo que es un primer paso para crear una herramienta de bajo coste basada en la IA, y que puede perfeccionar este joven gracias a la primera beca que le han concedido por su genial idea.

El cuerpo de BURT es acrílico y dentro tiene todos los  componentes que necesita, como un microordenador Raspberry Pi, encargado de ejecutar los modelos de inteligencia artificial, registrar información y transmitir los datos recogidos durante la misión. También cuenta con una batería de litio que le da una autonomía de ocho horas, así como una cámara frontal, un GPS para orientarse y varios sensores. Y la IA permite a esta pequeña tortuga robótica controlar la profundidad a la que se mueve y seguir patrones de búsqueda definidos previamente.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos