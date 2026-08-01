Despedida tras 47 segundos en su nuevo trabajo: "Me quedé sin palabras"

Curioso suceso en Suecia. Según publica Mitt Stockholm, el Defensor del Pueblo por la Igualdad del país, ha recibido una queja contra un proveedor sanitario que, entre otras cosas, tiene residencias de ancianos en varios puntos de ese país. La persona que ha hecho la denuncia: una mujer que recibió un despido verbal tras 47 segundos en su nuevo trabajo. El motivo: un ataque de ansiedad.

Tal y como reza la publicación, en su primer día, la mujer llegó a la oficina unos minutos antes de la hora acordada para su comienzo, pero no encontró el vestuario y supuestamente fue ignorada cuando pidió ayuda. Por todo ello, se puso especialmente nerviosa.

Los hechos

Según ella misma ha explicado, siempre ha padecido de ansiedad y el día de los hechos se vio afectada por un ataque. Viendo la situación, decidió salir a la escalera a recomponerse y como el turno estaba a punto de empezar, enviaron un mensaje de texto al encargado, explicando la situación y pidiendo disculpas.

Pero no fue suficiente. En ese momento, el gerente llamó a la empleada y apuntó que no podía contratar a alguien si no estaba seguro de que la persona se presentara a sus turnos. La llamada duró tan solo 47 segundos.

Solo 47 segundos

En el informe presentado, la empleada defiende (y critica) que pidió solo cinco minutos para recomponerse, pero el gerente amenazó con rescindir el contrato. Eso hizo.

Tal y como explica, fue durante la entrevista de trabajo cuando ella mismo explicó su situación, prescrita por un médico. "Así que realmente no pensé que esto fuera a ser un problema y por eso fui honesta con cómo me sentí esa mañana", escribe.

A pesar del daño moral, en una correo electrónico con el medio de comunicación, la empresa ha defendido la actuación del gerente. "Siempre nos tomamos en serio los temas relacionados con la discriminación y el entorno laboral. Los casos siempre se manejan conforme a la legislación aplicable y a nuestros procedimientos internos", critica.