Pablo González, albañil español en Noruega: "El salario oscila entre los 6.000 y los 6.400 euros, pero hay que restarles un 30% de impuestos"

Pablo González es albañil y en 2011 hizo las maletas rumbo a Noruega. Más de una década después —y tras varios años trabajando en una de las grandes constructoras del país— defiende el país nórdico como destino laboral para los profesionales de la construcción españoles. Se trata de una de las mayores economías del mundo, con un PIB per cápita en el top 10, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El sector de la construcción funciona muy bien en este país", resume en un vídeo de YouTube. Calcula que emplea a unas 250.000 personas, alrededor del 8% de la masa laboral noruega. Desde que llegó dice haber visto un fuerte impulso de las infraestructuras —desde nuevas autovías hasta la primera línea de alta velocidad del país— y también de la vivienda, empujada por el crecimiento demográfico de ciudades como Oslo y por la llegada de inmigrantes.

El motor de esa demanda, explica, es que falta personal: "Hay dinero pero no hay mano de obra cualificada" noruega, de modo que el sector tira de trabajadores extranjeros, sobre todo del este de Europa, pero también españoles, argentinos o franceses.

Sobre los sueldos, González hace una selección por categorías. Entre los trabajadores de obra, un pintor ronda los 3.600 euros brutos al mes; un fontanero, unos 4.100; y un gruista, en torno a 4.400.

En los puestos de dirección y mandos intermedios —jefes de proyecto, ingenieros o arquitectos— el salario se mueve entre los 6.000 y los 6.400 euros. Son cantidades brutas: de ahí se va más o menos un 30% en impuestos, un porcentaje que él mismo matiza que sube para los sueldos más altos.

En cuanto al horario, cuando se trabaja de lunes a viernes la jornada habitual va "de 8 de la mañana a 4 de la tarde", unas 37 horas y media semanales, aunque puede haber distintos turnos. González subraya que las horas extra se pagan, por norma general, muy por encima de la hora ordinaria.

Existe además una segunda fórmula: concentrar la semana de lunes a jueves. Es lo habitual, apunta, en obra civil alejada —carreteras, puertos, autopistas o vías de tren—, donde muchos trabajadores se desplazan lejos de casa y necesitan fines de semana más largos para poder volver.