Varios navegantes relatan el momento en que las orcas embistieron su catamarán en el estrecho de Gibraltar: "Doblaron el acero como si fueran espaguetis"

Desde hace unos años, los incidentes de barcos con orcas en el estrecho de Gibraltar se han sucedido de manera constante. Uno de los más impactantes ha tenido lugar este mismo mes de junio.

Greg y Melie salieron desde el Caribe con destino a la isla francesa de Córcega en su catamarán. Cuando navegaban por ese punto en el que el océano Atlántico y el mar Mediterráneo se unen, la embarcación fue embestida con fuerza por varias orcas.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, Greg ha asegurado que las orcas causaron importantes daños al catamarán, ya que "doblaron el acero como si fueran espaguetis".

El estrecho de Gibraltar es una de las vías navegables más transitadas del planeta. Más allá de ser un punto de acceso al mar Mediterráneo, se trata de una masa de agua que separa Europa de África, por lo que su importancia comercial es mayúscula.

Sin embargo, por ese lugar también pasan cada año los atunes de aleta azul, una de las presas más codiciadas por las orcas. La coincidencia de los cetáceos con los barcos en el estrecho de Gibraltar da como resultado docenas de interacciones cada año.

Diversas teorías científicas

No hay consenso entre los científicos acerca de por qué las orcas embisten a las embarcaciones. Hay investigadores que apuntan a que se trata de un juego para ellas, mientras que otros señalan que se comportan así debido a que hacen uso de técnicas de caza aprendidas. Igualmente, hay científicos que apuntan a que el hecho de que las orcas entre en contacto con los barcos es una señal de que padecen estrés en su hábitat.

Cabe destacar que las orcas viven en grupos que reproducen sus propios sonidos y patrones de comportamiento, por lo que cada población desarrolla unas 'costumbres' que son adquiridas por las generaciones siguientes.