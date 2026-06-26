Mapi Sánchez, ex número uno del pádel y paciente de esclerosis múltiple: "Hay mucha gente que la confunde con la ELA"

Mapi Sánchez (Zaragoza, 42 años) formó junto a su hermana gemela, Majo Sánchez, una pareja irrepetible y que ayudó a transformar directamente el circuito del pádel femenino. Las bautizaron como Las Gemelas Atomikas, muy al estilo de La catapulta infernal que tenían los gemelos Derrick en Oliver y Benji, y desde que empezaron su andadura en el circuito en el año 2007 los títulos y los éxitos se fueron sucediendo hasta llegar a ser las número uno del World Padel Tour.

En 2017 la vida de Mapi cambió para siempre. Ese año comenzó a tener unos primeros brotes de una enfermedad que por entonces no le diagnosticaron y que, cuatro años más tarde, ya sí que le pusieron nombre y apellidos: sufría esclerosis múltiple. Esta enfermedad autoinmune y crónica afecta al sistema nervioso central y puede generar en el cuerpo multitud de síntomas, que van desde la fatiga extrema y continúa a una debilidad muscular pasando por espasmos, problemas sensoriales, visuales o cognitivos. En junio de ese 2021 lo comunicaron públicamente y en 2023 Las Gemelas Atomikas anunciaron su retirada tras 16 temporadas en lo más alto.

Tres años después de ese adiós, Mapi vuelve a las pistas este sábado en Valladolid, donde realizará el saque de honor en el Oysho Valladolid Premier Padel P2 2026. Lo hará en el marco de la iniciativa Imparables frente a la EM, impulsada por Merck con el aval de Esclerosis Múltiple España (EME) y la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE). Por ello, la ex número uno ha hablado con El HuffPost para contar cómo se encuentra y repasar la situación de la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a más de 60.000 personas en España

-Regresas en esta campaña de Imparables frente a la EM, ¿buscáis concienciar a la población?

Al final, siendo paciente de esclerosis múltiple, se ponen en contacto porque es muy importante el visibilizar la enfermedad y cambiar quizás esa percepción que tiene la sociedad sobre la esclerosis múltiple. Creo que puedo aportar mi granito de arena al ser un personaje un poco público y conocido y más contándome cómo querían hacerlo, empezar ahora en Valladolid y me hacía mucha ilusión, no me lo pensé mucho.

-¿Durante estos años en los que has convivido con la enfermedad has notado que falta mucha información?

Desde que lo hice público hace cinco años sí que noté en un principio mucho desconocimiento. Hay mucha gente que la confunde con la ELA.

-Mi siguiente pregunta iba a ser esa.

Sí, luego hay otros que enseguida, incluso me pasó a mí cuando me dieron el diagnóstico, lo asociamos a una discapacidad, a una silla de ruedas, que es verdad que no a todo el mundo le afecta igual. Hay gente que igual está más avanzada y quizás sí, pero otros muchos con un buen tratamiento y un diagnóstico precoz podemos llevar una vida bastante normal.

Mapi Sánchez ha vuelto a Valladolid para divulgar la enfermedad de la esclerosis múltiple. Imagen cedida

-¿A ti cómo te ha cambiado la vida?

A mí me lo diagnosticaron en 2021, pero desde 2017 yo ya tenía brotes, lo que pasa que no dieron con qué era y no es que me haya cambiado mucho la vida, pero sí que es verdad que tenemos síntomas como la fatiga crónica, que estamos muy cansados, o afectaciones cognitivas. A mí, por ejemplo, me afectó en algunos brotes a no sentir las piernas o una mano no la dominaba, por suerte me he recuperado bien de esos brotes, pero hay síntomas con los que convivimos que son, sobre todo, la fatiga crónica o dolores que tenemos y hay que aguantarnos.

-¿En esta casi década que llevas con la enfermedad has tenido momentos peores y otros mejores?

En 2017 tuve los primeros brotes, aunque en su momento no supieron asociarlos a la esclerosis múltiple. Luego estuve cuatro años sin ningún brote y después en 2021 es cuando me volvió a dar otro distinto y ahí ya sí me hicieron más pruebas y me lo diagnosticaron. Estuve casi un año con la enfermedad muy activa porque me daban brotes bastante continuos hasta que también dimos con la medicación adecuada. Al final un medicamento le puede ir bien a una persona, pero a otra no y había que encontrar el tratamiento que te va bien a ti.

-¿Tuviste miedo en el momento en el que te lo diagnostican? ¿Qué sabías de esta enfermedad y que supuso para ti?

Me pilla completamente de nuevas, la había oído alguna vez pero no sabía ni cómo me podía afectar, ni los síntomas ni nada. Ese desconocimiento y esa información es lo que te produce más miedo e incertidumbre, no sabes lo que te va a pasar. Además, hablas de esclerosis y la ELA está muy presente, entonces no sabes por la rama que va a ir y claro que tuve mucho miedo, fue un shock. Después cuando te la explican aparece la incertidumbre de que hoy sabes que estás bien, pero mañana no sabes cómo vas a estar.

-¿De aquí a 20 ó 30 años cómo te puede evolucionar?

La enfermedad puede ir evolucionando y empeorando, pero si consigues un tratamiento que te controle esos brotes y esas lesiones no tiene que empeorar y puedes llevar una vida normal. A día de hoy cura como tal no existe, solo hay esos tratamientos.

-¿El hecho de que tuvieras una preparación física de atleta de élite hizo que se pudiera suavizar ese brote en comparación con otras personas?

Los que me dieron fueron bastante duros, lo que sí que es verdad que el deporte, la actividad física y los hábitos saludables te ayudan en el día a día a mantenerte más activo, mejor físicamente y a no perder determinadas cualidades físicas como la fuerza. Puede parecer una tontería, pero yo creo que me ayuda, por ejemplo, cuando estoy fatigada porque nos acompaña en nuestro día a día, pero el exigirme ir al gimnasio a mí luego me hace estar mejor, no me hace estar más cansada.

-¿Sigues haciendo mucho deporte en tu día a día?

Sí, yo no me retiré por la enfermedad. Lo hablé con mi equipo, con los neurólogos y me dijeron que hasta el cuerpo me lo permitiese yo podría seguir haciendo deporte y hoy no contemplo mi día a día sin el deporte. A todos los enfermos de esclerosis múltiple les vendría muy bien.

-Más allá de la medicación, ¿es una enfermedad en la que la vida sana y el deporte tiene un peso muy específico para ayudar a contrarrestarla?

Yo digo que fundamental. A mí me ha acompañado toda mi vida y ya no porque esté enferma, que sí, pero el llevar hábitos saludables de hacer deporte, cuidarse con la alimentación o buenos descansos te ayuda a llevar una vida prácticamente normal, te hace sentir bien, tener una mayor energía, etc.

-¿Cómo te afecta la fatiga?

Te levantas cansado. No es que hagas un ejercicio y estés cansado, es que te levantas fatigado en tu día a día, no porque hagas más o menos cosas. Es un síntoma de que te despiertas cansado ya.

-¿Os sentís un poco abandonos? La ELA, que es más grave, tiene mucha más exposición mediática, pero de la esclerosis múltiple no se habla tanto.

En ese sentido, no. La ELA es una enfermedad mucho más grave, degenerativa y creo que no nos sentimos desplazados, pero sí que es fundamental que se siga investigando y destinando recursos a esta enfermedad y a cualquier otra. La ciencia es vida y todas las cosas que se consigan son para que en un futuro haya más vida.

-¿Fueron difíciles esos años en los que compaginaste la enfermedad y competir?

Seguí compitiendo porque decidí que quería seguir haciendo lo que más me gustaba y podía hacerlo, pero no llegué a ser la misma jugadora. Yo estaba muy cansada, el calor extremo nos afecta mucho, la recuperación después de los partidos no era la misma y había cualidades físicas que eran características de nuestro juego, como ser muy físicas con mucha potencia y chispa, y había días que no los tenía, estaba espesa física y mentalmente. No volví a ser la misma jugadora y tuvimos que readaptar el juego.

-¿Con tu hermana entiendo que hubo una comprensión total?

Sí, claro, siempre digo que seguí jugando porque competía con mi hermana, si hubiese seguido con otra compañera lo más seguro es que no hubiese seguido al más alto nivel, ella es un pilar fundamental.

-Las licencias de pádel se han multiplicado casi por tres en los últimos 15 años, la cantidad todavía es mayor en mujeres, ¿te sientes pionera?

Pionera no porque antes de empezar había un circuito y jugadoras veteranas que llevaban promoviendo este deporte, pero sí que es verdad que cuando nos metemos a jugar en el circuito profesional damos un giro al circuito. Traemos un pádel nuevo, ya que antes era más conservador y lo convertimos en uno más explosivo. Nosotros veníamos del tenis y teníamos un juego más agresivo, más potente y vistoso. A partir de ahí todas las jugadoras empiezan a jugar como nosotras y sí que hicimos ese cambio en el pádel.

-¿A vosotras os llega a través del tenis?

Fue de forma casual, sí. Nosotras veníamos del tenis, luego estudiamos y dejamos de jugar al tenis. No es que nos cambiásemos del tenis al pádel, es que estuvimos más de tres años sin tocar una raqueta y fue entonces cuando unos amigos nos invitaron a jugar. Fuimos, no nos gustó nada porque veníamos del tenis y parecía que estábamos encerradas en una jaula, no nos esteramos de los rebotes y perdimos. Lo que pasa es que somos muy competitivas, empezamos a jugar y así seguimos jugando y metiéndonos en el mundo.

-¿Qué tiene el pádel para enganchar a tanta gente?

Es más fácil. El tenis para divertirte tienes que saber un poco para pasar la pelota por encima de la red, la pista es más grande y técnicamente es mucho más complicado. El pádel es más sencillo y gente que no ha cogido nunca una raqueta enseguida está pasando una pelota por encima de la red y peloteando, es mucho más social y divertido para empezar.

-¿Cómo ha cambiado el pádel en estas dos últimas décadas?

Nosotras cuando empezamos el pádel estaba menos profesionalizado y hoy en día no tiene nada que ver. Como llegamos del tenis introdujimos el tener un equipo con tu preparador técnico, físico, fisio, nutricionista y psicólogo. La gente tenía el entrenador de pádel, el preparador físico e iba al fisio de vez en cuando y ya está, pero el resto nada. Hoy en día el psicólogo deportivo es fundamental en todos los deportes porque es fundamental que un deportista sepa manejar multitud de situaciones y de tensiones.

-¿Crees que puede ser olímpico?

Es el sueño de todos los que juegan y hemos jugado, a todos les gustaría jugar unos Juegos y sí que creo que se está trabajando bien para que se consiga. Ya me hubiese gustado jugar unos Juegos Olímpicos.

-¿Te consideras una persona afortunada?

Me considero afortunada porque he vivido la vida que he querido, he podido jugar al pádel muchos años, he estado al máximo nivel y hoy en día tengo mi familia, mi hija, mi trabajo y sí, aunque tenga una enfermedad crónica, me considero afortunada.