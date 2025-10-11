Pablo González, albañil en Noruega: "El salario oscila entre los 6.000 y los 6.400 euros, pero a esas cantidades hay que restarles un 30% de impuestos"

Los albañiles de la construcción españoles abandonan el nido y se marchan a los países nórdicos. Es el caso de Pablo González, un albañil que tomó esa decisión en 2011 y elogia como destino laboral uno de esos países. Tal y como informa el diario El Español, se trata de una de las 30 primeras economías del mundo, y su PIB per cápita está en el top 10.

En declaraciones recogidas por el periódico, este albañil explica en sus redes sociales que "el sector de la construcción funciona muy bien en este país". Son unas 250.000 personas las que trabajan en el mismo, es decir, "alrededor del 8% de la masa laboral del país". González lleva más de una década en Noruega, y desde que llegó, ha observado "un gran desarrollo en todo lo que se refiere a infraestructuras".

Tal y como reza la publicación, esto se ha podido desarrollar gracias al incremento de la natalidad en el país nórdico, así como la llegada de migrantes. En cuanto a los salarios en el país nórdico, el español hace una selección por categorías. En el caso de los pintores, por ejemplo, el sueldo viene a rondar unos 3.600 euros brutos al mes. Si ponemos el foco en los fontaneros, por su parte, hablamos de unos 4.100 euros. Por último, si nos centramos en los puestos intermedios (arquitectos, jefes de proyecto, ingenieros...), el salario oscila entre los 6.000 y los 6.400 euros.

No obstante, el albañil asegura que a esas cantidades, "hay que restarle más o menos un 30% de impuestos". Pero insiste, que "unas 37 horas y media semanales de media, más todas las horas extra que se tengan que echar, están pagadas y, por norma general, muy por encima de lo que se paga por una hora normal". Además, explica que se puede optar por trabajar de lunes a jueves.