Pablo Ibar, desde la cárcel de South Bay: "Confío en que tarde o temprano la verdad va salir"

Pablo Ibar, durante el juicio de 2019 en el que fue condenado a cadena perpetua.

El caso de Pablo Ibar, el español condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, dio un nuevo vuelco el pasado 23 de junio. Tras una investigación que se ha llevado en secreto, ese día su defensa presentó en los juzgados de Broward County una declaración jurada de un testigo en la que se le exculpaba de ser el autor del triple asesinato cometido en la ciudad de Mirarmar (Florida) en 1994.

El informante, en esta nueva prueba, acusaba a otro sospechoso, cuya identidad ya ha sido puesta en conocimiento de la Justicia para pedir una nueva repetición del juicio. Según el relato de este testigo, este nuevo culpable se parecería a la persona grabada por la cámara de seguridad instalada en la casa de una de las víctimas.

Durante estos 31 años, Ibar permaneció en el corredor de la muerte entre el 2000 y el 2016 y no fue hasta mayo del 2019 cuando consiguió salvar su vida en una repetición judicial en la que fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo y a pesar de esta 'victoria', ese juicio, igual que su trayectoria judicial, estuvo plagado de trabas, pruebas dudosas y veredictos difíciles de entender por parte de la defensa.

Ahora y más de dos meses después de la publicación de esta noticia, El HuffPost ha podido hablar con Ibar. Lo ha hecho gracias a la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo. En la conversación confiesa que mantiene la esperanza en poder volver a ser libre y que sueña con disfrutar y estar junto a su familia.

¿Cómo ha recibido esta noticia? ¿Vuelve a confiar?

Lo he recibido como un rayo de esperanza, tengo mucha más energía y ánimos, pero ¿confiar? ¡Nunca voy a confiar en la fiscalía y los jueces de Broward County! No hay límites para la injusticia que han cometido contra mí para mantenerme encarcelado porque no quieren admitir sus errores. No confío en ellos, pero confío en que tarde o temprano la verdad va salir y nunca voy a dejar de luchar para demostrar mi inocencia.

¿Cuándo le contaron esta novedad? ¿Durante la investigación sabía algo o hasta que no se ha hecho público no se la han comunicado?

No, yo sabía algo durante las investigaciones, pero tratamos de mantenerlo en secreto porque no podemos confiar en la fiscalía de Broward.

¿Qué le han dicho compañeros de prisión, agentes, etc.?

Cuando salió en los medios de comunicación todos me dijeron que por fin iba a salir libre y a demostrar mi inocencia.

Pablo Ibar, de azul, junto a su padre Cándido (izquierda), su mujer, Tanya, y su hermano, Michael. Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo

¿Se hace ilusiones de volver a ser libre o tras 31 años y varias decepciones ya es mejor no pensar en ello?

¡Esperanza es lo único que tengo! Sin ella no creo que pudiera sobrevivir a esta pesadilla. Si Dios quiere un día voy a volver a ver mi familia.

¿Cómo son sus días en la cárcel?

Mis días siguen siendo iguales. Trabajo en la enfermería, voy a la librería y hago mis ejercicios.

¿Cuál es el sueño de Pablo Ibar?

El de poder estar con mi familia, mi mujer, mis hijos y, especialmente, mi padre. Quiero y deseo poder estar con él en libertad antes que se vaya, tiene 81 años y mis sueños son pasar sus últimos años con él a mi lado.

¿Es posible hacerse una idea de la evolución que ha habido en el mundo en tres décadas pasando este tiempo desde el interior de una cárcel?

No me preocupo de eso. Si puedo hacer todo que he hecho para tener una vida en un lugar como este, en el mundo fuera de la cárcel creo que voy a poder apañarme. ¡De eso no tenga ninguna duda!