Pasean con datáfonos para captar donaciones en el metro y muchos fieles ni siquiera llegan al salario mínimo: las iglesias evangélicas crecen un 30% en Madrid en una década y 96 se reparten una sola calle de Carabanchel

Grupos de evangelistas como este de Madrid cantando un osana, están proliferando cada vez más en la capital, captando más adeptos.

El evangelismo crece con fuerza en Madrid y ya no es un fenómeno discreto ni encerrado en pequeños templos. En una década, los centros religiosos evangélicos en la región han pasado de 662 a 855, un aumento cercano al 30%, según los datos recogidos por El País a partir del Observatorio del Pluralismo Religioso. La expansión se ve en Carabanchel, Usera o Tetuán, pero también en estadios, autobuses, redes sociales y hasta en el metro, donde algunos fieles captan donaciones con datáfonos.

La imagen llama la atención porque resume bien el choque: iglesias que ofrecen comunidad, comida, empleo y compañía a personas migrantes o vulnerables, mientras algunos líderes religiosos insisten en el diezmo, las ofrendas y los “sacrificios” económicos. No todas las iglesias funcionan igual. Pero el fenómeno ya plantea la pregunta de por qué tantas personas con pocos recursos están entregando dinero a comunidades religiosas que prometen fe, apoyo y, en algunos casos, prosperidad.

Madrid se llena de iglesias evangélicas: de Carabanchel al Metropolitano



Madrid se ha convertido en el gran escaparate del auge evangélico en España. El caso más llamativo es Carabanchel, donde se ha popularizado la expresión “milla evangélica” para describir la concentración de templos, muchos instalados en naves industriales o locales de bajo coste. El País sitúa allí uno de los focos más visibles de esta expansión.

El crecimiento no se entiende sin la inmigración. Muchas comunidades latinoamericanas, africanas y asiáticas llegan con prácticas religiosas ya asentadas en sus países de origen. La iglesia no es solo el lugar donde se reza. También es donde se encuentra trabajo, se pide ayuda, se conoce gente y se combate la soledad de empezar de cero en otro país.

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede), afirma en su memoria de 2025 que agrupa a 3.535 entidades inscritas y que representa a gran parte de las iglesias evangélicas del Estado. La propia federación también destaca labores de asesoramiento legal, fiscal, administrativo y social para estas comunidades.

Donaciones, diezmos y promesas de prosperidad



El punto más delicado está en el dinero. En el podcast Hoy en El País, la periodista Lucía Franco relata el uso de datáfonos para captar donaciones en actos religiosos. La escena impacta porque muchos fieles pertenecen a sectores con bajos ingresos o empleos precarios.

El diezmo —entregar una parte de los ingresos a la iglesia— existe en muchas comunidades cristianas. El problema aparece cuando se presenta como una obligación moral o como una vía para recibir prosperidad, sanación o mejora material. Ahí la frontera entre fe, presión emocional y dependencia económica se vuelve más difusa.

Del culto al espectáculo



El evangelismo que más crece no se parece a la misa tradicional. Muchos cultos usan música en directo, pantallas, testimonios personales, estética de concierto y mensajes directos sobre salvación, familia, enfermedad o éxito. El fenómeno ya ha llenado grandes recintos como el Metropolitano o Vistalegre.

Uno de los ejemplos más visibles fue The Change Madrid 2026, con unas 35.000 personas en el Metropolitano, según la información publicada por El País. Allí se vio hasta la confesión pública de fe del futbolista Dani Alves.

La política tampoco mira hacia otro lado. Según el mismo medio, el PP lleva desde 2023 acercándose a líderes evangélicos por su influencia entre comunidades latinoamericanas. Es un movimiento con una contradicción clara: parte de ese voto procede de población migrante, mientras sectores de la derecha mantienen discursos duros sobre inmigración.

Sin embargo, para muchas personas son una red real de apoyo: ayudan con comida, empleo, compañía y escucha. Pero su crecimiento también obliga a mirar cómo se financian, qué control interno tienen y hasta dónde llega la autoridad de sus pastores.