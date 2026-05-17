Un programador ha creado una web que puede ahorrar meses de papeleo a funcionarios que quieren cambiar de destino y la ha compartido públicamente

Las oposiciones, en nuestro país, son un proceso mediante el cual los ciudadanos compiten en exámenes y pruebas organizadas por el Estado para conseguir un puesto de trabajo fijo como funcionario público.

Una de las oposiciones más populares entre los españoles es la de docentes. Las personas suelen optar por aplicar a la rama educativa, ya que ofrece un calendario laboral estable, teniendo en cuenta que se contempla el periodo vacacional escolar.

Además, es la profesión que cuenta con mayor número de plazas disponibles a nivel nacional, con poco más de 25.000 vacantes repartidas entre todas las comunidades autónomas, según informa un portal especializado.

Para acceder a este tipo de oportunidad laboral, las personas deben tener toda su documentación de identidad en vigor, ser mayores de 18 años y además contar con la titulación universitaria pertinente.

Depende de la especialidad; el proceso exacto de oposición varía. Sin embargo, en términos generales, los opositores en el ámbito de la educación deben superar 3 pruebas principalmente.

Prueba de conocimientos: Consiste en el desarrollo por escrito de un tema elegido al azar de entre el temario oficial de tu especialidad. Prueba práctica: Un ejercicio diseñado para comprobar que dominas las competencias técnicas y prácticas propias de la materia que vas a impartir. Prueba pedagógica: Exposición oral ante un tribunal de tu programación didáctica y de una unidad didáctica, demostrando tus habilidades docentes y metodológicas.

La página web que lo cambiaría todo

Quienes aprueban dicha serie de exámenes ya están aptos para iniciar a ejercer su profesión como docentes en el sistema de la educación pública. La administración estatal es la encargada de asignar el primer puesto de trabajo.

Es muy común que los nuevos funcionarios se deban desplazar a otra comunidad autónoma para llevar a cabo su primer año de trabajo. Ante esta situación, un programador diseñó una herramienta que, aparentemente, ayuda a las personas a poder elegir su destino de preferencia.

Mediante un foro de Reddit, el usuario expuso por qué se motivó a crear dicha plataforma digital. “Mi pareja es maestra de primaria. Aprobó las oposiciones en Galicia y la destinaron lejos de su familia y de mí”, publica el hombre.

“Un fin de semana le hice una herramienta solo para ella, cruzando anuncios de los grupos de WhatsApp donde estaba. Le encontró una posibilidad de permuta a 3 personas en segundos”, complementa.

En este orden de ideas, el desarrollador manifiesta que quiere compartir su invento para ayudar a las demás personas. “La idea es simple: tú publicas tu plaza actual y los destinos que aceptarías; la plataforma cruza con todos los demás anuncios y detecta automáticamente cadenas a 2, 3 y 4 personas que cumplen el RD 1364/2010”, apunta.

Los puntos claves a tener en cuenta según el usuario

Es gratis y sin ánimo de lucro. Sin publicidad, sin venta de datos.

Cubre todos los cuerpos LOE en todas las comunidades autónomas.

Datos mínimos: email, alias, año de nacimiento. El resto, opcional.

Mensajería interna privada (no se expone tu identidad real).

Código fuente público en GitHub.

Las limitaciones del sitio web de acuerdo a su creador