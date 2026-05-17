En Reino Unido van muy lejos al describir a Rosalía: lo que dicen de ella no se ha visto ni en España

El semanario británico The Spectator ha dedicado un artículo al impacto que ha causado la cantante española Rosalía en Reino Unido y lo que han dicho de ella no se ha visto ni en España.

"Si Olivia Dean es la chica de al lado, Rosalía es la chica de otro planeta", ha asegurado el periodista Michael Hann. "El espectáculo de Dean parecía un entretenimiento ligero de alta gama de los años 70, mientras que el de Rosalía parecía algo que el National Theatre podría haber ideado para una nueva versión de Asesinato en la catedral", ha señalado.

Desde el medio británico han asegurado que Rosalía "surgió en 2017 como la aparente salvadora del flamenco, aunque los tradicionalistas flamencos no estaban de acuerdo: era catalana, no andaluza, y ni siquiera era gitana".

"A lo largo de cuatro álbumes, su trayectoria fue tan diversa que resulta difícil clasificar su extraordinario último trabajo, Lux: una ensoñación intensamente dramática y con una orquestación elaborada sobre la vida de diversos santos recónditos. No es el tipo de material con el que suelen forjarse las estrellas del pop de estadios", han destacado.

"Ser fan de Rosalía debe ser emocionante"

El citado medio británico ha puesto en valor el trabajo de la artista española y ha señalado que "ser fan de Rosalía debe ser emocionante". "Porque cada disco es diferente (el último ganó varios premios Grammy en las categorías latinas reservadas para el pop latinoamericano) y muchas de las jóvenes en el O2 se sabían la letra de memoria, aunque la mayoría de las canciones estaban en español", ha explicado.

"Rosalía, sin duda, está en un plano muy superior al de los demás. Claro que ayuda que parezca una modelo y que derroche elegancia. Pero lo que realmente impresiona es su extraordinaria voz", ha expuesto.

Tras ello, el periodista ha descrito cómo fue su aparición divina sobre el recinto londinense. "Uno solo puede imaginar la férrea autodisciplina y preparación que debió requerir el espectáculo: comenzó con los bailarines bajando un gran cubo, revelando a Rosalía en su interior, convertida en bailarina dentro de una caja de música", ha señalado.

"Fue dramático incluso con la escenografía compuesta únicamente por unas pocas escaleras y bloques móviles, que los bailarines movían de un lado a otro; ah, y el incensario gigante que se balanceaba sobre la orquesta en el centro del recinto", ha contado.

Desde The Spectator han terminado asegurando que "sin duda", el de Rosalía "fue un concierto histórico". "Una nueva posibilidad para el pop. Así debieron sentirse las personas cuando vieron a Kate Bush hace décadas", han defendido.