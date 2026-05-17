Se busca 'evangelista de la IA': ofrecen 270.000 euros al año y se exige capacidad de "imponer respeto"

Se busca un evangelista de la IA: Anthropic busca a "un verdadero creyente" dispuesto a difundir el evangelio de Claude. El gigante tecnológico estadounidense busca a un a un "Claude Evangelist de IA aplicada", un nuevo empleado cuyo objetivo será trabajar con startups para ayudarles a adoptar los productos de Anthropic.

El Claude Evangelist será "la cara de Anthropic" entre capitalistas de riesgo, fundadores de startups y aceleradoras, según informa el diario Business Insider, que ha tenido acceso a la candidatura oficial. Estos empleados liderarán la incorporación de desarrolladores, crearán demos y tutoriales, y compartirán comentarios con el equipo interno.

Tal y como reza la publicación, una parte importante de este empleo implicará eventos en directo y "diseñar y llevar a cabo sesiones técnicas prácticas que lleven a los desarrolladores de la curiosidad a la construcción activa dentro de un solo evento". Eso sí, se requieren 7 años de experiencia como fundador técnico o empleado de startup. El salario anual es muy atractivo: 270.000 euros.

"Evangelista" puede parecer un título profesional poco habitual a primera vista, pero está lejos de ser algo sin precedentes en el sector tecnológico. De hecho, fue Apple la que tuvo en su día un puesto de "evangelizador principal".

Volviendo a Athropic, el Claude Evangelist es uno de los perfiles que hann surgido con la revolución de la inteligencia artificial. Pero no ha sido el único. En el medio de comunicación se destaca el Acelerador de IA, que proviene de la empresa de procesamiento de pagos Stripe, que estaba contratando un puesto en su equipo de marketing para consolidar buenos hábitos de IA.

Asimismo, aunque el título de evangelista puede evocar la religión, según la información publicada, hay conexiones religiosas más evidentes en la industria de la IA. El exingeniero de Google y Uber, Anthony Levandowski, fundó una iglesia de IA hace años. Asimismo, por su parte, en 2024, el CEO de Mistral, Arthur Mensch, aseguró que la obsesión con la IA es "crear a Dios".

Pero más allá de esto, Anthropic y OpenAI se reunieron recientemente con líderes religiosos en una mesa redonda llamada Covenant Faith-AI para debatir la mejor manera de imbuir a los sistemas de IA un sentido de lo correcto y lo incorrecto.