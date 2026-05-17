León XIV, sobre la inteligencia artificial: "Las obras maestras del genio humano amenazan con ser reducidas a un campo de entrenamiento para máquinas"

El papa León XIV (Robert Francis Prevost), quien se ha mostrado en contra de conflictos internacionales como el que hay en Irán y a favor de los derechos humanos, se ha posicionado por primera vez de forma contundente sobre la Inteligencia Artificial (IA) y sobre su futuro.

Lo ha hecho ante los miembros del Parlamento Europeo, en una audiencia hecha en la sala Clementina del Palacio Apostólico de Roma. En su discurso, el religioso reconoció que este tipo de avances puede ofrecer "grandes oportunidades" si bien "también encierra muchos peligros". "Las obras maestras del genio humano amenazan con ser reducidas a un campo de entrenamiento para máquinas", ha agregado.

Según recogen medios como Welt, se rumorea que el Vaticano pronto sacará su primera encíclica, donde se espera que hable con mayor profundidad sobre el tema de la Inteligencia Artificial. "Lo que entonces era la cuestión laboral, para el nuevo León es evidentemente, la IA", señalan.

De hecho, durante uno de los primeros discursos de León, el religioso ya señaló que la elección de su nombre era porque quería seguir los pasos de León XIII. "Hoy la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social para responder a otra evolución industrial y a los avances de la Inteligencia Artificial, que plantean nuevos retos en lo que respecta a la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo", señaló el religioso entonces.

Su objetivo, según ha querido destacar, no es detener la innovación digital, sino "guiarla" para que respete la dignidad humana. Para la teóloga Anna Puzio, quien conversa con el diario alemán, este tipo de declaraciones son bastantes positivas, pues demuestra que el papa tiene dentro de su agenda el tema de la IA.

"El Papa Francisco aún necesitaba ayuda para enviar tuits. Por lo tanto, fue un gran avance que el nuevo Papa no solo posea conocimientos técnicos, sino que también incluya conscientemente la IA en su agenda", destaca la experta.