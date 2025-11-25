Santiago Puértolas, un joven que consiguió ahorrar el 95% de sus ingresos cuando tenía 26 años: "Esto no vale para todo el mundo"

Ahorrar casi todo lo que se gana suena a misión imposible, pero Santiago Puértolas lo ha convertido en realidad. Con solo 26 años, este joven aragonés ha conseguido ahorrar el 95% de sus ingresos anuales, un logro que desafía las estadísticas y las costumbres financieras de su generación.

Detrás de este logro hay una estrategia meticulosa, una mentalidad minimalista y una disciplina que le han permitido acercarse a la independencia financiera mucho antes de lo que la mayoría imagina, aunque él mismo reconoce al medio Business Insider que no es un camino válido para cualquiera.

Puértolas empezó a pensar en su futuro cuando era universitario y decidió diseñar una estrategia. Su objetivo era maximizar ingresos, generar fuentes de ingresos pasivos y reducir los gastos al mínimo posible. Hoy trabaja en una empresa tecnológica en el área de estrategia corporativa y, según documentos consultados por Business Insider, ha logrado ahorrar alrededor del 95% de sus ingresos de seis cifras.

Una casa barata y tres fuentes de ingresos

Su filosofía de vida es minimalista. Vive muy por debajo de sus posibilidades, gastando solo lo justo para cubrir necesidades básicas. “Mi vida se resume en minimizar gastos y vivir de la forma más sencilla posible”, explica a Business Insider. No se trata de sacrificio absoluto, asegura, sino de priorizar el bienestar real y evitar lujos innecesarios.

Parte fundamental de su plan financiero era comprar una vivienda. Tras buscar en zonas económicas de las Islas Canarias, encontró una casa por debajo del precio de mercado y la adquirió junto a un socio con todos sus ahorros. Hoy ese inmueble se ha convertido en una máquina de ingresos.

Una parte está destinada a su uso personal y el de su pareja, otra se alquila en Airbnb y la tercera se alquila a largo plazo. Esto le permite generar ingresos pasivos estables a la vez que construye una cartera de inversiones.

Su nivel de ahorro es posible gracias a un control exhaustivo de los gastos. Cocina en casa el 80% del tiempo y destina 200 euros al mes a la compra. Suma otros 210 euros mensuales para salir a comer dos veces por semana. También reduce al máximo la compra de ropa, solo tiene lo necesario para llenar una única maleta, y limita sus viajes a vuelos baratos para visitar a su familia por unos 150 euros al mes.

Jubilarse a los 40

A medio plazo, Puértolas quiere tener la posibilidad de retirarse a los 40 años ––a pesar de que la edad media de jubilación está en los 65,3 años–– y vivir únicamente del rendimiento de sus inversiones. Su plan es convertirse en mentor para ayudar a profesionales y empresas a mejorar sus finanzas y trayectoria laboral.

Por ahora, continúa acelerando su ritmo de ahorro para protegerse frente a futuros inconvenientes y asegurar una vida tranquila. “Quiero llegar a un punto en el que no dependa del salario de ninguna empresa”, señala con determinación.