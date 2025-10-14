Pianistas, actores y acróbatas: así será el espectáculo que prepara el Congreso para conmemorar los 50 años sin Franco

El Congreso ya tiene planificado los actos que conmemorarán el 50 aniversario de la muerte de Franco el próximo 20N. De este modo, en su salón de Plenos, se celebrará un acto en el que algunos actores recrearán discursos y anécdotas de figuras de la Transición.

La representación, titulada Memoria en Escena, comenzará a las seis de la tarde del próximo 20 de noviembre, día del aniversario de la muerte del dictador, y en ella, participarán actores, una pianista, una cantante y un acróbata. Según fuentes de la Cámara, todos los diputados estarán invitados a asistir al hemiciclo.

Tenemos un problema: hasta un 21,3% de los españoles considera que los años del franquismo fueron "muy buenos" El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha sacado a la luz estos datos por motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador en el que, además, un 17,3% de la población considera que el régimen democrático es "peor o mucho peor".

De este modo, se pretende que los actores participantes den vida en el hemiciclo a algunos de los principales parlamentarios de la Transición y relaten anécdotas de juventud y sus discursos. Entre los elegidos: la figura del socialista Enrique Tierno Galván, el convergente Miquel Roca, o el comunista Santiago Carrillo.

Eventos por el 50 aniversario de la muerte de Franco

Pero este no es el único evento conmemorativo que acogerá el Congreso en lo que resta de año. El próximo 30 de octubre, en la víspera del Día de las Víctimas del golpe militar, la guerra, y la dictadura franquista; la Cámara tiene previsto celebrar una mesa redonda en la que los escritores Aroa Moreno y Roger Mateos hablarán sobre ese momento histórico.

De esta forma, ambos escritores rememorarán los últimos fusilamientos del franquismo, que es precisamente el asunto sobre el que verán sus dos últimos libros: el de Moreno, se titula Mañana matarán a Daniel, y el de Mateos, El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo. En esta mesa redonda, también participarán el cantautor Pedro Pastor, conocido por sus letras de contenido social.