Pide dos zumos en una cafetería en una ciudad turística y alucina y mucho con la cuenta que le traen: "Claro que no es normal"

Miles de turistas visitan cada año la costa croata, famosa por sus aguas cristalinas y su clima mediterráneo. Sin embargo, lo que antes se consideraba un destino económico, está experimentando una transformación. Los precios, que alguna vez fueron asequibles, han subido considerablemente y ahora los turistas se encuentran sorpresas de lo más desagradables cuando reciben la cuenta.

Un usuario esloveno compartió en Reddit su nefasta experiencia en Vodice, un popular destino en el Adriático croata. El turista, que solo había pedido dos zumos de la marca Pago en una "cafetería modesta", se vio sorprendido al tener que pagar casi 10 euros por ellos. "¿Es esto normal?", preguntó con asombro. "Y sí, ya sé que la gente seguirá viniendo en masa a Croacia. Bueno, cada cual con lo suyo, pero ¿10 euros por dos zumos?", añadió.

Inmediatamente, los usuario de Reddit reaccionaron a la publicación de este turista, la mayoría mostrando su descontento con el precio que tuvo que pagar. "Claro que no es normal. Son precios realmente desorbitados que, por desgracia, los croatas pueden permitirse durante la temporada turística [...] Hay que consultar los precios en la costa antes de pedir nada, y no esperar que sean razonables en todas partes", criticó uno.

A este usuario contestó otro diciendo que los precios en el país no son tan elevados y que solo hay que llevar cuidado: "Esto es simplemente una estafa legítima. Te pueden estafar en Grecia, Italia o Egipto. Simplemente consulte los precios antes de realizar su pedido, porque no toda Croacia es tan cara".

El aumento de precios se ha vuelto un tema de debate en el país, especialmente en temporada alta. La inflación es un factor que afecta tanto a los turistas como a los locales, quienes, aunque ganan con el turismo, también sufren las consecuencias de la masificación.

En muchas ciudades, y al igual que ocurre en las zonas más turísticas de España, los precios de las propiedades han aumentado tanto que los residentes ya no pueden permitirse vivir en áreas céntricas, ya que muchas viviendas se han convertido en segundas residencias de extranjeros.