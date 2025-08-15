Pierde su cartera con 800 euros y al volver a casa descubre una nota en el buzón: "Llámame"

En diciembre de 2020, unos días antes de Navidad, Alain Merrou y su esposa se preparaban para viajar desde Marsella hacia Pouliguen (Loira Atlántico) a celebrar las fiestas con la familia de su yerno. Si nembargo, en plena vorágine de preparativos, una visita rutinaria a un concesionario de coches en la zona industrial de Aubagne casi convierte la experiencia en una pesadilla.

Después de realizar unas compras y dirigirse a un supermercado cercano, Alain escribe en Ouest France que descubrió que había perdido su cartera, en la que llevaba nada menos que 800 euros en efectivo, retirados esa misma mañana. "¿Me la han robado o la he perdido?", se preguntaba sin consuelo.

Pero el lunes por la mañana todo cambió. Al revisar su buzón encontró una nota que le invadió de esperanza: "Señor, encontré su billetera en la entrada de la tienda de repuestos para autos. Allí estaba su credencial de votante con su dirección. Me tomé la libertad de devolvérsela. Llámeme a este número". Con incredulidad, Alain contactó al autor de la nota, quien le confirmó que había hallado la billetera en la calle y la llevó a su casa. "He comprobado que hay 800€", le aseguró.

Ambos se encontraron ese mismo día en una cafetería. "Conocí a un hombre encantador y culto, de apenas cuarenta años", recuerda Alain. "Era un hombre honesto, auténtico, con principios que son bastante raros hoy en día", añade. El gesto no solo le devolvió su dinero, sino también la fe en la bondad de las personas. Desde entonces, mantienen el contacto y se felicitan cada 1 de enero.

"La moraleja de esta historia es que siempre debemos mantener la esperanza, nuestro mundo todavía está poblado por personas honestas, es raro pero existen", concluye Alain con gratitud.