Cataluña declara la emergencia contra la peste porcina: todas las medidas aprobadas por la Generalitat

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha declarado la emergencia para frenar la expansión de la peste porcina africana y ha aprobado un paquete de medidas urgentes con restricciones y ayudas al sector.

En un comunicado de urgencia publicado este martes, el ejecutivo autonómico dirigido por Salvador Illa ha anunciado la creación de una línea de ayudas y subvenciones de 10 millones de euros, ampliable con 10 millones más para mitigar el impacto económico de la peste porcina africana (PPA). A nivel económico también se amplía la línea de préstamos del Instituto Catalán de Finanzas inicialmente prevista para empresas afectadas por emergencias climáticas, paraguas bajo el cual se incluirán ahora a los afectados por la PPA

Igualmente, Cataluña va a tramitar de emergencia todos los contratos y actuaciones para contener o paliar la expansión de una enfermedad que está expandiéndose en toda la región. Se trata de un territorio especialmente clave para el sector del porcino en España, donde es la segunda comunidad con mayor producción de cabezas de ganado.

Consciente de ello, y tras dos semanas de expansión de la peste porcina por Cataluña, el Govern de Illa ha optado por tomar medidas drásticas ante una enfermedad que si bien no es transmisible a las personas, sí tiene un impacto grave por las pérdidas económicas en el sector, tanto por la mortalidad de los animales como por las afectaciones en el comercio porcino.

A fin de evitar el riesgo de que "algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento y encomendar al resto del territorio o, incluso, a otras comunidades autónomas", la Generalitat ha incluido en el trámite de emergencia numerosas contrataciones. Entre ellas, los suministros de material veterinario, de medicamentos y laboratorios, de equipos de protección, limpieza y tratamiento de residuos, así como de transporte y eliminación de animales muertos, entre otros.

Todas las actuaciones incluidas en la contratación de emergencia:

Suministro de material veterinario, servicios de laboratorio o medicamentos, equipos de protección (detectores, mascarillas, guantes, jabón higiénico y dispensadores, etc.), así como los servicios de limpieza, recogida y tratamiento de residuos.

Suministro de vehículos y combustible, ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, drones, cámaras termosensibles, trampas, armas y munición.

Servicios de alojamiento y restauración del personal que participe en las labores de prevención y servicios de desinfección o limpieza de equipos.

Servicios de vigilancia, transporte y eliminación de animales muertos, así como de formación del personal.

Servicios o suministro de señalización, comunicación o publicidad, instalación de módulos prefabricados o aseos provisionales para el personal que participa en las labores de extinción y contención de la fiebre porcina.