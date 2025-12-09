Zelenski se abre a convocar elecciones en Ucrania y pide cambiar la ley en plena guerra tras las últimas presiones de Trump

Las presiones amenazas de Donald Trump para que Volodimir Zelenski convoque elecciones en Ucrania pese a estar en guerra parece haber surtido efecto. El líder europeo ha mostrado, por primera vez en lo que va de invasión rusa, su apertura a organizar unas elecciones presidenciales en el país en el plazo "de 60 a 90 días". Para ello, primero exige a EEUU y a los aliados europeos garantías de seguridad y llama al Parlamento a cambiar la ley que, hoy por hoy, imposibilita la celebración de cualquier proceso electoral.

Zelenski ha adoptado esta postura tras reunirse este martes en Italia con Giorgia Meloni y tras escuchar las enésimas palabras de presión de Trump, exigiéndole urnas y dudando de que Ucrania sea una "verdadera democracia".

"Pido ahora, y lo digo abiertamente, que EEUU me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora", ha afirmado Zelenski, tras más de tres años y medio de guerra.

Qué dice la ley

Actualmente, la ley marcial que rige en Ucrania impide la celebración de unos comicios que, en condiciones normales, se hubieran celebrado en la primavera de 2024. Entonces, el 20 de mayo, caducó el mandato ordinario de cinco años que obtuvo Zelenski tras su victoria electoral en 2019.

Sin embargo, la Constitución ucraniana regula, en su artículo 64, la prohibición de convocar procesos electorales mientras la ley marcial esté en vigor, algo que ocurre desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022.

Por ello, el presidente del país ha pedido a los legisladores ucranianos que empiecen a trabajar en las vías parlamentarias y legales para modificar la ley electoral y evitar el bloqueo constitucional. "Estoy esperando propuestas de nuestros socios, esperando sugerencias de nuestros diputados, y estoy dispuesto a convocar elecciones", añadía este martes el mandatario.

Los otros problemas que Trump no quiere ver

En un escenario de guerra no solo en el frente del Donbás, sino bajo las bombas rusas en múltiples ciudades del país, Ucrania no se planteaba la idoneidad de ir a elecciones. Al respecto, las autoridades siempre han reseñado la imposibilidad y el peligro de sacar las urnas en pleno conflicto.

Además de los riesgos evidentes, hay numerosos problemas logísticos, con cientos de miles de militares desplazados al campo de batalla, ciudades devastadas y sin posibilidad de abrir 'colegios electorales' y con un país económicamente muy dañado como para afrontar los gastos del proceso.

De manera retórica, el propio Zelenski se cuestionaba ante la prensa varias de estas cuestiones: "¿Cómo se haría esto?, ¿cómo se celebran elecciones bajo ataques con misiles?, ¿qué hay de nuestros militares?, ¿cómo votarán?".

Ajeno a todo ello, Donald Trump ha venido exigiéndolas desde hace tiempo, sin dudar incluso en llamar "dictador" a Volodimir Zelenski, en pleno apogeo de sus discrepancias. Posteriormente, en tiempos mejores, rebajó sus exigencias, pero en los últimos días ha vuelto a la carga y así lo ha defendido en una reciente entrevista con el medio Politico, donde aseguró que Zelenski está “utilizando la guerra para no celebrar elecciones”.

“No sé quién ganaría, quizás ganase Zelenski, pero no se han celebrado elecciones durante mucho tiempo. Saben, hablan de democracia, pero llega un punto en el que ya no es democracia”, remataba al respecto Trump, que en citas anteriores llegó a contrastar la situación de Ucrania con Rusia, donde sí hubo elecciones en este tiempo.

Si es que a lo de Rusia se le puede llamar elecciones como tal...