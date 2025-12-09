Luis, carpintero veterano, alza la voz: "Antes instalábamos puertas por 120 euros, ahora son 250 euros sin problema"

La escasez de trabajadores manuales ha provocado que cualquier trabajo en la vivienda, como una reparación eléctrica o el arreglo de una tubería, se haya encarecido de forma considerable a lo largo de los últimos tiempos.

Y colocar una puerta en casa no es una excepción. Uno de los principales motivos de que cambiar una puerta se haya vuelto altamente costoso es el incremento del precio de los materiales de fabricación, como la madera.

En concreto, en el sector estiman que los costes de fabricación de las puertas han subido, desde 2021, un promedio de entre el 45% y el 50% a raíz del encarecimiento de las materias primas y la electricidad.

Tal y como recoge el sitio web elmueble.com, los trabajadores del sector también achacan esa subida del coste de las puertas a la utilización de herrajes de mayor calidad o al propio transporte de las puertas.

En ese sentido, Luis, un carpintero veterano (cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector), ha decidido alzar la voz señalando que "antes instalábamos puertas por unos 120 euros la unidad, ahora pasan de 250 euros sin problema".

El hombre, de 48 años de edad, ha reconocido que "solo es colgar una puerta", dejando entrever con esa afirmación que pagar 250 euros por la instalación de una puerta es una cifra demasiado elevada.

El experto ha destacado, más allá del mencionado aumento del coste de la madera, que las exigencias de diseño en las puertas son ahora mucho mayores que hace unos años. Ese cambio ha hecho que los carpinteros se especialicen en la instalación de puertas que son más complicadas de montar. Ello provoca que el trabajo requiera una mayor cantidad de tiempo y que, en consecuencia, el coste de la mano de obra suba.

Según Luis, "rara vez el precio baja de los 230-250 euros". Además, esa cifra puede aumentar aún más si el cliente se decanta por puertas de alta gama o lacadas.