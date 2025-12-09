Vuelve a España tras vivir tres años en Corea y lo pasa fatal por un detalle de las casas españolas: "Me estoy congelando, no entiendo cómo lo aguantáis"

El clima de cada país repercute en el acondicionamiento con el que cuentan las viviendas. Como es obvio, un hogar en Noruega está mucho mejor preparado para el frío que una casa situada en España.

Esa diferencia es la que ha sufrido en primera persona el creador de contenido James, quien ha regresado a España después de estar tres años viviendo en Corea del Sur, un país que se caracteriza por tener un clima continental con inviernos fríos y secos.

En un vídeo publicado en su canal de YouTube en el que ha detallado su viaje a España (concretamente a Barcelona) para asistir a la boda de su mejor amiga, el creador de contenido se ha mostrado bastante incómodo con un detalle que diferencia a las casas españolas de las surcoreanas.

"Hace muchísimo frío aquí en casa. Creo que todavía no han puesto la calefacción. Me estoy congelando, no entiendo cómo lo aguantáis", ha expresado el youtuber en el vídeo mientras que llevaba una bufanda dentro de la vivienda.

"Ayer me preguntaron ¿no tienes frío en los pies? Y es que claro, en Corea del Sur la calefacción está en el suelo. Y puedes ir descalzo por la casa porque, como la calefacción está en el suelo, tus pies siempre están calentitos", ha añadido James.

El creador de contenido ha afirmado que pese a que en Corea del Sur el calor se distribuye a través del sistema de suelo radiante, "en el resto del mundo no funciona así. La calefacción está en las paredes. Entonces mis pies están congelados".

La diferencia en la climatización entre las casas españolas y surcoreanas ha acabado haciendo estragos en la salud de James. "Estoy súper acatarrado. Hace un frío en casa… siento que mis pies estaban acostumbrados a estar calentitos y aquí como voy descalzo todo el día y no me he traído las zapatillas, me estoy resfriando", ha lamentado.