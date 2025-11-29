Pillan a una profesora enseñando sin diploma y su contraataque legal fracasa por "falta de madurez"

Una profesora sin titulación. Los hechos se produjeron en Italia, donde una mujer enseño en un colegio desde 2018 hasta febrero de 2023, sin tener un diploma. Según ha dictado el tribunal de Cuentas de ese país, en un auto recogido por el periódico Tecnica Dellascuola la falsa docente tendrá que pagar una cuantiosa sanción económica para compensar al Ministerio de Educación y Mérito.

Todo comenzó con una denuncia presentada el 4 de diciembre por el director de la oficina regional de un colegio de la región de Véneto, al norte de Italia, en la que se reconoció el despido del profesor "por falta de posesión de la cualificación requerida para acceder al trabajo". De toda la documentación presentada por la mujer de 57 años, se supo que poseía un máster obtenido el 15 de julio de 1988 en un instituto de Verona, el cual le permitió obtener un puesto de apoyo en la escuela primaria de 2019 a 2020.

Tal y como reza la publicación, fue en 2023 cuando todos los detalles salieron a la luz. Tras una investigación realizada por el centro escolar, se supo que la mujer "al final de los exámenes de secundaria del curso escolar 1987-1988 había sido declarada inmadura y que en el siguiente no había sido admitida".

En una recepción de urgencia con la directora del colegio para aclarar su posición, la presunta profesora denunció la pérdida de su diploma y aclaró que no lo obtuvo en 1988, sino al año siguiente, cuando se presentó como "alumna privada".

Pero sus argumentos no fueron suficientes para solucionar la situación. El contrato fue cancelado y los procedimientos disciplinarios terminaron en junio de 2023 con el despido sin previo aviso. La mujer recurrió al tribunal, pero más tarde abandonó la continuidad del caso. Por sus actos tendrá que compensar al Ministerio de Educación y Mérito "por la suma de 91.676,93 euros".