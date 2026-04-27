La población inmigrante en España usa menos los servicios sanitarios que la autóctona, según un estudio de 2025: solo un 5% se hospitaliza, frente al 8,5% de los españoles

El concepto 'prioridad nacional' se ha vuelto uno de los más repetidos a lo largo de los últimos días después de que Vox haya incluido esa idea en los acuerdos firmados con el PP para gobernar Extremadura y Aragón.

Desde el partido de ultraderecha aseguran que se basa en la priorización de los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, desde el PP señalan que supone anteponer a las personas con un arraigo real, duradero y verificable con el territorio sobre las que no cumplen esas condiciones.

Vox asegura que los migrantes llevan a la saturación servicios como la sanidad pública española. En concreto, el partido político dirigido por Santiago Abascal señala que el sistema sanitario español está colapsado y cuenta con largas listas de espera debido a lo que ellos llaman "invasión migratoria".

Sin embargo, los datos señalan que la población inmigrante en España usa menos los servicios sanitarios que la autóctona. Tal y como destaca El País, no existen estudios científicos que avalen la teoría de Vox.

Una de las investigaciones más importantes y actuales al respecto es el trabajo Acceso al sistema sanitario de la población inmigrante en España según posición socioeconómica. El mismo fue publicado en 2025 por la Revista Clínica de Medicina de Familia.

Los inmigrantes van menos al médico y tienen menos hospitalizaciones que los españoles

En el caso de las clases bajas, el estudio señala que un 78,4% de los inmigrantes acude al médico de familia frente a un 82,9% de los españoles que lo hacen. La diferencia es aún mayor si se trata de los médicos especialistas: solo un 45% de los inmigrantes accede frente a un 54,9% de los españoles. Igualmente, únicamente un 5% de la población inmigrante en España es hospitalizada. En el caso de los españoles, la cifra es del 8,5%.

No obstante, en las clases altas esa diferencia desaparece, ya que, según la mencionada investigación "el acceso es similar en ambos grupos".