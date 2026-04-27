Un profesor de una universidad pública ve que Leonor va a estudiar en la Carlos III y sentencia con una frase tajante

La princesa Leonor ya sabe cuál es el siguiente paso en su formación educativa y la sorpresa ha sido mayúscula al tratarse de una institución de educación pública de Madrid. De este modo, se desmarca de los pasos de Felipe VI y elige Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, cuyo campus se encuentra en Getafe.

Casa Real ha emitido un comunicado en sus redes sociales anunciando que Leonor ha superado satisfactoriamente el proceso de selección aplicado a los estudiantes que realizan el Bachillerato en el extranjero y ha obtenido una resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión. "Compatibilizará este periodo con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona", han añadido. Comenzará una vez supere su carrera militar, durante el tercer cuatrimestre de 2026.

Miles de usuarios se han hecho eco de la noticia en redes sociales, aplaudiendo el hecho de que vaya a formarse en la educación pública española. Entre todas las reacciones destaca la del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías, que ha dejado su opinión con una frase final tajante.

En un mensaje en X comienza afirmando que "por fin, la futura Reina de España va a pisar por primera vez un centro educativo público". Para él, su formación ha sido "hasta ahora muy poco ejemplar", ya que ha estado marcada por "los privilegios": "A ver qué tal ahora".

"Más vale tarde que nunca"

Y remata con firmeza: "En todo caso, bienvenida a la universidad pública. Más vale tarde que nunca". Las reacciones a su comentario no han sido pocas, como la de la usuaria @MargaritaJerez1: "Una cosa son privilegios y otra responsabilidades. Lleva 3 años en academias militares. ¿Hay por aquí algún voluntario? Y ahora universidad pública, muy posiblemente luego un posgrado fuera. Educación ejemplar para cualquier español. Tenemos el privilegio de tener opciones".

Por otro lado, la periodista Helena Resano lo tiene claro: "En una universidad pública, cursando las mismas asignaturas que sus compañeros, sin hacerle un programa a medida. Todo un mensaje de Casa Real".