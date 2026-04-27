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⁠El Servicio Secreto evacuó al vicepresidente J. D. Vance 20 segundos antes que a Trump tras los disparos en la cena de corresponsales: por qué el orden no fue una prioridad
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⁠El Servicio Secreto evacuó al vicepresidente J. D. Vance 20 segundos antes que a Trump tras los disparos en la cena de corresponsales: por qué el orden no fue una prioridad

El propio Donald Trump ha dado explicaciones. Y por una vez se ha echado la culpa a sí mismo, descartando las sospechas contra el Servicio Secreto que ya empezaban a sonar.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Comparecencia de Donald Trump, acompañado de J. D. Vance y otros miembros de su Gabinete, tras el intento de asesinato
Comparecencia de Donald Trump, acompañado de J. D. Vance y otros miembros de su Gabinete, tras el intento de asesinatoEFE/EPA/Yuri Gripas / POOL

El intento de asesinato de Cole Allen a Donald Trump y a otros altos cargos del Gobierno de EEUU sigue dando la vuelta al mundo. Al filo de cumplirse las 48 horas del ataque frustrado por el Servicio Secreto, los interrogantes se multiplican. Y uno de ellos alcanza, precisamente, a esta unidad de élite.

El Servicio Secreto ofrece su protección al presidente de EEUU, al vicepresidente, al resto de secretarios y a los diplomáticos. Pero su proceder en la noche del sábado durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca ha generado dudas, especialmente en unas redes siempre propensas a las teorías conspirativas. Por una vez ha sido Trump el que se ha empeñado en aclararlo.

Tras oírse los primeros disparos, miembros del Servicio Secreto aparecieron en la sala para proteger a los altos cargos. Pero en el caso del vicepresidente, directamente le sacaron del lugar, tirando de él incluso. De inmediato, J. D. Vance estaba protegido y fuera de cualquier blanco

Sin embargo, Donald Trump no fue evacuado de un modo tan precipitado. Entre la salida de uno y otro pasaron 20 segundos, como publicaron reporteros de la CBS Varios agentes del Servicio Secreto se lanzaron para proteger, con sus propios cuerpos, los del presidente y la primera dama de EEUU. La explicación la tiene y la ha dado el propio Donald Trump, al programa 60 Minutes.

Al relatar los hechos del tiroteo, Trump achaca a sí mismo y a su propia curiosidad la ralentización del operativo de emergencia. 

"Quería ver qué estaba pasando. No se lo estaba poniendo fácil. Quería ver qué sucedía. Y para entonces empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema grave, un problema diferente, uno grave, y distinto al ruido normal de un salón de baile", admitió al respecto.

Alejando cualquier posible polémica por el proceder del Servicio Secreto, el presidente asegura que "estaba rodeado de gente estupenda. Y probablemente los hice actuar un poco más despacio. Les dije 'un momento, un momento'".

Sin embargo, hubo un momento en el que los agentes tomaron la decisión de evacuar al 47º presidente y a la primera dama, a pesar de la 'curiosidad' de Trump. En ese punto, los miembros de seguridad pidieron a ambos que se echaran al suelo.  según Trump, los agentes del Servicio Secreto les dijeron repetidamente al presidente y a la primera dama, Melania Trump, que se tiraran al suelo.

"Empecé a caminar. Y me dijeron ‘por favor, baje, por favor, bájese al suelo'. Así que bajé y la primera dama también", recuerda el mandatario. Fue entonces cuando los agentes se llevaron ya a la pareja presidencial a un lugar seguro, al igual que hicieron acto seguido con otros miembros de la administración.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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