⁠El Servicio Secreto evacuó al vicepresidente J. D. Vance 20 segundos antes que a Trump tras los disparos en la cena de corresponsales: por qué el orden no fue una prioridad

Comparecencia de Donald Trump, acompañado de J. D. Vance y otros miembros de su Gabinete, tras el intento de asesinato

El intento de asesinato de Cole Allen a Donald Trump y a otros altos cargos del Gobierno de EEUU sigue dando la vuelta al mundo. Al filo de cumplirse las 48 horas del ataque frustrado por el Servicio Secreto, los interrogantes se multiplican. Y uno de ellos alcanza, precisamente, a esta unidad de élite.

El Servicio Secreto ofrece su protección al presidente de EEUU, al vicepresidente, al resto de secretarios y a los diplomáticos. Pero su proceder en la noche del sábado durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca ha generado dudas, especialmente en unas redes siempre propensas a las teorías conspirativas. Por una vez ha sido Trump el que se ha empeñado en aclararlo.

Tras oírse los primeros disparos, miembros del Servicio Secreto aparecieron en la sala para proteger a los altos cargos. Pero en el caso del vicepresidente, directamente le sacaron del lugar, tirando de él incluso. De inmediato, J. D. Vance estaba protegido y fuera de cualquier blanco.

Sin embargo, Donald Trump no fue evacuado de un modo tan precipitado. Entre la salida de uno y otro pasaron 20 segundos, como publicaron reporteros de la CBS Varios agentes del Servicio Secreto se lanzaron para proteger, con sus propios cuerpos, los del presidente y la primera dama de EEUU. La explicación la tiene y la ha dado el propio Donald Trump, al programa 60 Minutes.

Al relatar los hechos del tiroteo, Trump achaca a sí mismo y a su propia curiosidad la ralentización del operativo de emergencia.

"Quería ver qué estaba pasando. No se lo estaba poniendo fácil. Quería ver qué sucedía. Y para entonces empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema grave, un problema diferente, uno grave, y distinto al ruido normal de un salón de baile", admitió al respecto.

Alejando cualquier posible polémica por el proceder del Servicio Secreto, el presidente asegura que "estaba rodeado de gente estupenda. Y probablemente los hice actuar un poco más despacio. Les dije 'un momento, un momento'".

Sin embargo, hubo un momento en el que los agentes tomaron la decisión de evacuar al 47º presidente y a la primera dama, a pesar de la 'curiosidad' de Trump. En ese punto, los miembros de seguridad pidieron a ambos que se echaran al suelo. según Trump, los agentes del Servicio Secreto les dijeron repetidamente al presidente y a la primera dama, Melania Trump, que se tiraran al suelo.

"Empecé a caminar. Y me dijeron ‘por favor, baje, por favor, bájese al suelo'. Así que bajé y la primera dama también", recuerda el mandatario. Fue entonces cuando los agentes se llevaron ya a la pareja presidencial a un lugar seguro, al igual que hicieron acto seguido con otros miembros de la administración.