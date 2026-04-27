Francia tiene 13 medallas Fields, Italia una, España ninguna: el CSIC lanza un programa para formar matemáticos de élite

Como si de un centro de alto rendimiento deportivo se tratara, España cuenta con un programa para que los jóvenes matemáticos más talentosos del país puedan desarrollar todo su potencial intelectual.

El mismo ha sido desarrollado por el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), un centro de investigación mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y tres universidades madrileñas: la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El nombre del programa para formar matemáticos de élite se llama Mathematics Intensive Program (MIP). En su primera edición se seleccionó a cuatro estudiantes, y el plazo para postularse de cara a esta segunda edición está abierto hasta este viernes 1 de mayo.

A la hora de decidir quienes pasan a formar parte del MIP, el Instituto de Ciencias Matemáticas evalúa el expediente académico de los aspirantes junto con una carta de motivación. Un requisito indispensable es que los estudiantes vayan a inscribirse el próximo curso en el primer año del Grado en Matemáticas.

El director del ICMAT, Javier Aramayona, ha explicado a El País que el Mathematics Intensive Program se basa en "una atención a la diversidad; guiarlos durante sus estudios de grado y dejarlos correr libres para realizar su potencial".

"Es un orgullo que el sistema público logre llegar a los máximos estándares internacionales"

"Es un orgullo que el sistema público en el que uno cree, por el cual pagamos nuestros impuestos, logre llegar a los máximos estándares internacionales", ha añadido Javier Aramayona.

Entre las grandes ambiciones del Instituto de Ciencias Matemáticas con el lanzamiento del MIP se encuentra conseguir que al fin un español se alce con una medalla Fields (un reconocimiento internacional que está considerado el Nobel de matemáticas).

Obtener el galardón no es nada fácil ya que, como ocurre con las medallas olímpicas, se otorgan cada cuatro años. En concreto, Francia tiene 13 medallas Fields, Italia posee una y España no cuenta con ninguna.