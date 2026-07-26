¿Por qué siempre hay un espejo en los ascensores? Tiene una función mucho más importante que simplemente permitirte verte a ti mismo

Cualquiera que se haya subido a un ascensor lo ha hecho, con o sin disimulo. Nos referimos, claro está, a mirarse al espejo. ¿De qué otro asunto podríamos estar hablando si no?

En la lista de preguntas que, quien más quien menos, nos hemos hecho todos alguna vez está la de por qué hay un espejo en el ascensor, sea pequeño, grande, viejo o moderno cuando se trata de desplazamientos de unos pocos segundos. La explicación no está únicamente en que puedas verte y reaccionar preocupado a tu aspecto cuando vienes de hacer deporte o cuando te has vestido con lo primero que tenías a mano para bajar la basura.

La estética, por tanto, no es la razón de ser de los espejos. Sí una múltiple cuestión de accesibilidad y seguridad. En primer lugar, pensando en los usuarios que accedan en sillas de ruedas o con algún tipo de ayuda para caminar.

Según los expertos, que haya un espejo en un ascensor ayuda a las personas en sillas de ruedas a ver qué posibles obstáculos hay, qué otros pasajeros se encuentran en el interior o cómo girar para poder entrar o salir de puertas muchas veces estrechas.

En segundo lugar, hay una razón de uso global, ver el interior del espacio permite que no haya puntos ciegos, lo que ayuda a reducir riesgos de robos u otros tipos de ataques, ya que puedes ver todo en todo momento.

Entre lo visual y lo psicológico, que haya un espejo permite darle al sitio una mayor impresión de profundidad, evitándole a la mente el mal rato de pensar que está en un cubículo estrecho, como muchas veces es. Así se huye de agobios como el de sentirte encerrado, algo especialmente grave para personas con claustrofobia.

Y en línea con evitar ese cierto agobio, una razón que devuelve a lo estético. Verte en el espejo y pensar en el peinado que llevas, en cómo te queda esa camiseta o en si se te nota ya el morenito del verano ayuda a distraerte durante la duración del trayecto. Algo especialmente útil si sufres cuando te toca meterte en ese espacio cerrado y sin cobertura.